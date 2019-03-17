Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla Gündoğdu Meydanı'nda AK Parti-MHP İzmir ortak mitingi düzenleniyor...

MHP LİDERİ BAHÇELİ VATANDAŞLARA HİTAP ETTİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli, İzmir'de düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları:

Cumhurun kutlu, geleceğiniz aydınlık olsun. Tarihin hiç bir döneminde rahat bırakılmadık. Devamlı üzerimize geldiler. Milli Bekamız için bir araya geldik. Türk ve İslam dümanlarının yeni saldırılarına karşı göğsümüzü siper ettik. Su uyudu, düşman uyumadı. Anadolu'yu fethedişimizin hesabı hala bitmedi. Bu hesap yüzü hakka dönenlerle, yolunu batıla çevirenlerin çetin hesaplaşmasıdır. Bu hesabın bir tarafında Türk İslam medeniyeti ve Türk milleti vardır, diğer tarafta zalimler, emperayalistler ve yerli işbirlikçileri vardır. Biz var olmak için tarihten feyzimizi aldık. Biz bekamız için ecdadımızdan gücümüzü aldık. Cumhur ittifakı nice gelecek asırlara kadar devleşen cesarettir.

KİMSE ÇANTADA KEKLİK GÖRMESİN

Gündoğdu Meydanındaki kardeşlerim sayesinde İzmir'in dağlarında çiçekler açacak, bozulmuş düşmanlar sel gibi kaçacak! İzmir'i kimse çantada keklik sanmasın, arka bahçesi sanmasın! İzmir şımaranlara, 12 Eylül mirasçılarına sırtını dönmelidir

(Yeni Zelanda saldırısı) ​Ey Haçlılar hadi gelin de görelim!

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