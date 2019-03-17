Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti-MHP İzmir ortak mitingi, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, program öncesinde yan yana gelerek bir süre sohbet ettiler.





