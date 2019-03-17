AK Parti-MHP İzmir ortak mitingi, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, program öncesinde yan yana gelerek bir süre sohbet ettiler.
Erdoğan ve Bahçeli miting öncesi bir araya geldi
17.03.2019 - 16:39 | Son Güncelleme: 17.03.2019 - 16:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti-MHP İzmir ortak mitingi öncesinde bir süre sohbet etti.
AK Parti-MHP İzmir ortak mitingi, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, program öncesinde yan yana gelerek bir süre sohbet ettiler.
Etiketler : cumhurbaşkanı erdoğan,bahçeli,izmir,miting,
610895 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/610895.aspx
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