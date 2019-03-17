Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ümraniye'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, yerel seçimlerden sonra 4,5 yıl seçim olmayacağını, vatandaşların Türkiye'nin yarınlarını ve istikrarını düşünerek oy vermelerini istedi.

Türkiye'de terörü bitirme noktasına geldiklerini belirten Soylu, Mardin ve Tunceli’de turizmin canlandığını ve otellerde yer kalmadığını bildirdi.

Türkiye'nin bulunduğu yakın ve uzak coğrafyanın savaş ve kaoslarla karıştırıldığını dile getiren Soylu, "En son Yeni Zelanda'da yaptıkları tahriklerle, İslam düşmanlığıyla beraber yaptıkları olayı çok net bir şekilde görüyoruz. Bunu sağlayan Batı'dır. Batı'nın İslam'a karşı, bu aşırı kinci ve düşmanca politikalarının sonucudur. Onun için biz güçlü, kuvvetli olmalıyız. Biz Batı medeniyeti gibi değiliz. Onlar analarına babalarına sahip çıkmazlar. Biz bırakın ana-babamıza sahip çıkmayı, mezarlarına bile sahip çıkan bir milletiz." diye konuştu.

"Karadeniz'in evladı PKK'ya uşak olmaz"

Soylu, şöyle devam etti:

"Adam (Sezai Temelli) çıktı dedi ki 'İstanbul'da İmamoğlu'na, Ankara'da Mansur Yavaş'a destek vereceğiz. Alacağımızı da seçimden sonra alacağız.' Bir sözleşme yapmışlar. Bu sözleşmenin altında kimin imzası var? Gazilerimizin, şehitlerimizin imzası var mı? Bu milletin imzası var mı? Kimin imzası var, size söyleyeyim. Saadet Partisi'nden Temel Karamollaoğlu'nun imzası var, İYİ Parti'den Meral Akşener’in var, FETÖ'nün, o şarlatanın, PKK'nın imzası var. Türkiye'nin yarınlara güçlü gitmesini istemeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzası var. Ne olursunuz bunlara güç vermeyin. İmamoğlu çıkmış diyor ki 'Ben şuyum, ben buyum.' Ben de bir Karadeniz evladıyım. Karadeniz evladı PKK'ya uşak olmaz. Yazıklar olsun. Hadi kalkıp 'PKK'dan oy bekleyenin Allah cezasını versin.' desinler."

"İmamoğlu paçayı kaptırmış"

Daha sonra Balat'ta vatandaşlara bir araya gelen, burada yaptığı konuşmada CHP'nin HDP'yle ittifak yaptığını, 299 HDP'linin CHP listelerinden belediye meclis üyesi adayı yapıldığını söyledi.

Söz konusu adayların kimlikleri hakkında bilgi veren Soylu, "Bunlar kimler? PKK'ya patlayıcı taşıyanlar, PKK'nın propagandasını yapanlar, Apo için açlık grevi yapmak için çaba sarf edenler, sağdan soldan esnaftan haraç toplayanlar... Bunları getirmiş belediye meclis üyesi, il genel meclisi üyesi yapmışlar. Şimdi İmamoğlu çıkacak diyecek ki 'Benim onlarla ilgim yok.' İmamoğlu paçayı çoktan kaptırmışsın. Ben de Karadeniz evladıyım. Bir Karadeniz evladı PKK'ya taşeron olmaz, celladı ve Azrail'i olur. Terörist cenazelerine gidenlerle aynı partide olmaz." ifadelerini kullandı.

CHP milletvekili olup terörist cenazelerine gidip gözyaşı dökenler olduğuna işaret eden Soylu, şöyle devam etti:

"İsmi neydi? CHP'nin milletvekili Sezgin Tanrıkulu. Terörist cenazelerini gidiyor. Yetmedi Diyarbakır'da baro başkanıyken en önemli işlerinden birisi teröristlerin hastanelerde veya başka yerlerde tedavi edilmeleri sağlamaktı. Yaptığı bir sürü iş var. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan İmamoğlu çıksın desin ki 'Terörist cenazesine giden, aynı zamanda teröristlerin tedavisini yaptırmak için çaba sarf eden bu adamla aynı çatı altında olmaktan iğreniyorum, tiksiniyorum.' Hadi desin. Diyebilir mi? 'PKK'dan gelecek oyun Allah cezasını versin. Bekleyenin de Allah cezasını versin' diyebilir mi? Diyemezler. Sözleşmeyi imzalamışlar."

"Şimdi sana 4 duvar verdik"

Soylu, İstanbul'daki temaslarının ardından Tekirdağ'a geçerek Kapaklı ilçesi meydanında düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi.

Kendisinin çok sert konuştuğuna yönelik eleştirilere cevap veren Soylu, "Bana kızıyorlar çok sert konuşuyorsun diye, ben sert mi konuşuyorum? Kadın diyecek ki 'Ben sırtımı PKK'ya, ben sırtımı PYD'ye dayadım.' Biz ne diyeceğiz Allah aşkına? Bu ülkede kardeşi kardeşe düşürmeye çalışacaklar, biz ne diyeceğiz? Bizi tehdit edecekler, ülkemizi tehdit edecekler. Ne demişim yani... Sen sırtını PYD'ye, PKK'ya, YPG'ye dayadıysan, şimdi sana 4 duvar verdik. İster o duvara daya, ister o duvara daya." diye konuştu.