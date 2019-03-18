Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk tarihinin altın sayfalarından olan, eşsiz kahramanlıkların yaşandığı, ülkenin her köşesinden gelen gençlerin kutsal saydığı değerler için canını feda ederek “Çanakkale geçilmez” destanını yazdığı Gelibolu Yarımadası, eşsiz zaferin 104. yıl dönümünde düzenlenecek törenlere hazır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı koordinesindeki 210 kişilik ekip, tören alanına üç bin kişilik portatif tribün, protokol çadırı, ses sistemleri ve iki büyük ekran kurdu. Bölgede peyzaj düzenlemesi yapılmasının yanı sıra belirlenen kısımlar yeşillendirildi. Şehitler Abidesi çevresine 15 bin kırmızı ve beyaz şakayık dikildi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanı İsmail Kaşdemir “Sayın Cumhurbaşkanımız, devlet büyüklerimiz ve halkımızın katılımıyla Çanakkale Zaferi’ni kutlayacağız” dedi. Törenlere katılacak herkesin Çanakkale ruhunu yeniden hissedeceğini vurgulayan Kaşdemir, şunları kaydetti: Çanakkale, bizim ortak değerimiz. Çanakkale, bu milletin adeta yeniden dirildiği ve Kurtuluş Savaşı’na giden yolun açıldığı bir müstesna mekân.

ŞİRİN, BUTİK VE MODERN

Gelibolu Yarımadası’nda yapımı tamamlanan Şehitler Abidesi Camii, bugün törenle ibadete açılacak. Caminin yapımında 250 metreküp sarıçam ahşabı kullanıldı. Caminin dışına, doğaya uygun şekilde aşı boyasıyla modern bir görünüm kazandırıldı. Tarihî Alan Başkanı İsmail Kaşdemir “Verilen desteklerle beraber ortaya çok şirin, butik ve güzel bir cami çıktı. Bu camide 350 kişi aynı anda ibadet edebilecek” diye konuştu.

BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TAMAMI ŞEHİT DÜŞTÜ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, 1915 yılından itibaren Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane öğrencilerinin Çanakkale başta olmak üzere tüm cephelerdeki değişik hastanelere dağıtıldıklarını açıkladı. Erdöl, şöyle devam etti: 1915 senesindebütün hocaların ve öğrencilerin askerî birliklere dağıtılması nedeniyle Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane bir yıl kapalı kaldı ve burası Hilal-i Ahmer Hastanesi olarak hizmet verdi. Birinci Dünya Savaşı boyunca toplam 765 tıp öğrencisinden 346’sı şehit düştü ve geri dönemedi. 1915 yılında Tıbbiye’ye kaydolan birinci sınıf öğrencilerinin tamamı Çanakkale’de şehit düştü ve bu sebeple de Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane 1921 yılında hiç mezun veremedi.” Bulaşıcı hastalıkların da çok büyük zayiat sebebi olduğunu, bu sebeple cephe gerisinde tahaffuzhane adı verilen merkezler kurulduğunu belirten Erdöl “Bu merkezler harp öncesi erlerin sağlık kontrolünün ve bulaşıcı hastalıklardan korunmak için aşılamanın yapıldığı yerlerdir. Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane öğrencilerinin Çanakkale’de yaktığı bağımsızlık ateşi, bu aziz topraklarda kıyamete kadar yanacaktır” dedi.

BAŞKENT'TEN GELİBOLU'YA

Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Ankara’dan bisikletle yola çıkan Fahri Yılmaz, dört gün pedal çevirerek Gelibolu Yarımadası’na ulaştı. Bölgeye 16 yıldır bisikletiyle gelen Yılmaz “Yetmiş dört yaşındayım. Bir kenara çekilip oturup dinlenmem gerekiyor ancak yapamıyorum. Her sene 18 Mart gelsin diye âdeta takvimin başında bekliyorum” dedi.

JANDARMANIN HEYBETLİ YÜZÜ

Bugünkü törenlerde devlet büyüklerini, jandarma bünyesinde özel yetiştirilmiş 6 atın da yer aldığı birlik karşılayacak. Özel eğitimli atlar, heybetli görünümüyle dikkati çekiyor. Atlı Jandarma Takım Komutanı Jandarma Teğmen Utkucan Gültekin, “Suç ve suçlularla mücadelede motorlu araçların kullanılamadığı ormanlık ve sahil bölgelerinde asayişin sağlanması” amacıyla Atlı Jandarma Birlikleri kurulduğunu söyledi.

DÜNYANIN BEKLEDİĞİ AÇILIŞ

Çanakkale’de beş bin yıllık geçmişe sahip Troya antik şehrinde yaklaşık 75 milyon liraya mal olan Troya Müzesinin resmî açılışı bugün yapılacak. 2014’te başlanan ve geçen yılın ekim ayında ziyaretçilere açılan Troya Müzesi, üç bin metrekarelik sergi salonları dahil 12 bin 750 metrekare kapalı alandan oluşuyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çanakkale-Körfez Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ahmet Çelik, bütün dünya tarafından tanınan Troya antik şehrinin yıllardır beklenen müzesine kavuştuğunu söyledi.