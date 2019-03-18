18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıldönümü kapsamında tüm ülkede etkinlikler ve programlar düzenleniyor. Devlet kurum ve kuruluşları da sosyal medya hesaplarından bu önemli güne ilişkin paylaşımlar yapıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ise resmi YouTube sayfasından bir klip paylaştı. Klipte, şanlı Türk ordusunun neferleri olan Mehmetçik’in görüntüleri, TSK’nın operasyon ve eğitim görüntüleri, Çanakkale Savaşı sırasında çekilen fotoğraflar ve Çanakkale Şehitliği görüntüleri yer aldı.
TSK'dan duygulandıran 18 Mart paylaşımı
18.03.2019 - 10:57 | Son Güncelleme: 18.03.2019 - 11:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), resmi YouTube sayfasından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıldönümüne özel bir klip paylaştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : TSK,Çanakkale,18 Mart,
610996 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/610996.aspx
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