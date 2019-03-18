Hatay'ın Kırıkhan ilçesi üzerinden gece saatlerinde Suriye sınır birliklerine asker ve onlarca ZPT sevkiyatı gerçekleşti. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen sevkiyatta ZPT'ler Reyhanlı ilçesini de geçerek sınır birliklerine ulaştı.
Suriye sınırına askeri sevkiyat
18.03.2019 - 23:52 | Son Güncelleme: 18.03.2019 - 23:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye sınırındaki birliklere takviye için gönderilen askeri personel ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) araçları, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek sınıra ulaştı.
Etiketler : Suriye sınırı,askeri sevkiyat,
611119 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/611119.aspx
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