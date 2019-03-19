Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda alışverişi yaparken dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin özel bir broşür hazırladı. Broşürde ambalajsız ya da ambalajı bozulmuş besinlerin satın alınmaması, ambalajın bombeleşmemiş olmasına dikkat edilmesi, etiketi tahrip olmuş, yazıları okunmayan ürünlerin kesinlikle satın alınmaması gerektiği uyarısında bulunuldu.

ALO 174'Ü UNUTMA

Bununla birlikte vatandaşların, gıda ürünlerine ilişkin her türlü ihbar ve şikayetlerini alo 174 Gıda Hattı’nı arayarak iletebileceklerine de dikkat çekildi. şikayetler sonucunda Bakanlığa bağlı il ve ilçe resmi kontrol görevlilerince en kısa sürede denetimlerin yapılacağı da kaydedildi.

BUNLARA DİKKAT!

● Kaynağı bilinmeyen, denetimsiz sokak sütü satın alınmamalı.

● Pastörize ve uzun omurlu sütler tercih edilmeli.

● Denetimsiz çiğ sütten yapılmış, salamura edilmemiş ve olgunlaştırılmamış peynir satın alınmamalı.

● Kırık, çatlak, kirli yumurtalar satın alınmamalı ve yumurtalar kullanmadan önce yıkanmalı.

● Besinlerin bulunduğu buzdolabı ve derin dondurucuların sıcaklık ölçerlerinin çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli. ● et ve süt ürünlerinde son tüketim tarihi, diğer ürünlerde ise tavsiye edilen tüketim tarihi mutlaka kontrol edilmeli.

● Etiketi tahrip olmuş, okunmayan ürünler satın alınmamalı.

● Bakanlık tarafından verilen ‘İşletme kayıt numarası’ bulunan besinler tercih edilmeli.

● Etlerin kendine has koku, renk, görünümünün olmasına ve damgalı olmasına dikkat edilmeli

● Hazır kıyma yerine parça etten çektirilen kıyma, parça tavuk yerine bütün tavuk tercih edilmeli.

● Tahıl, kuru baklagiller, sert kabuklu yemişler ve yağlı tohumlar küflü, böcek yenikli olmamalı.

● Balığın kendine has kokusunun olmasına, pullarının parlak, gözlerinin berrak ve hafif kabarık, solungaçlarının kapalı ve koyu kırmızı renkte olmasına dikkat edilmeli.