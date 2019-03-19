Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce E.D. isimli şahsın liderliğindeki Zeytinburnu ve Esenyurt’ta faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy, Zeytinburnu, Beşiktaş ilçelerinde, Kocaeli ve Sivas illerinde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Yapılan operasyonda 22 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 4 tabanca, 3 pompalı tüfek ve 368 tabanca fişeği ile 54 adet pompalı tüfek kartuşu ele geçirildi.