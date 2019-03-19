Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''AK Parti 17 yıldır bu ülkeyi hep daha ileri taşımanın gayreti içinde oldu. Ülkemizin önünü terör örgütleriyle kesemeyeceklerini görenler son olarak milletimizin işine aşına saldırdılar. Bu saldırıyı da püskürttük.

''TÜRKİYE'DE KÜRDİSTAN DİYE BÖLGE YOK''

82 milyon benim kardeşim. Bunlar ayrımcı. Ne diyor; 'Kürdistan'da oylar HDP'nin Batı'da AK Parti'ye ve MHP'ye kaybettireceğiz.' Bizim Güneydoğu Bölgemiz Doğu Anadolu Bölgemiz Karadeniz Akdeniz Ege Marmara'mız var ama Kürdistan diye bir bölge Türkiye'de yok Irak'ın kuzeyinde var çok seviyorsan defol git oraya.

''BU MASKELİ BALONUN BU BUKALEMUN SİYASETİNİN SONU GELMİŞTİR''

Bu kardeşiniz 4,4 yıl daha ölüm olmazsa bu ülkenin Cumhurbaşkanı mı? Erol Şahin kardeşim de burada bu seçimi kazandıktan sonra 5 yıl sizin hizmetkarınız. Bölücü örgütün emrindeki parti oynanan oyunu ifşa edip bunları sıkmaya başlayınca bunlar da kendi tabanlarını sıkıyor. Ama bu iş böyle gitmez. Artık bu maskeli balonun, bu matruşka oyununun, bu bukalemun siyasetinin sonu gelmiştir.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

İslam dünyasından kaynaklanan terör diyor. Sen Müslüman değil misin? Bir Müslüman nasıl bu ifadeyi kullanır? YPG bize zarar vermez diyor Bay Kemal.

YENİ ZELANDA'DAKİ SALDIRI

Anadolu Yakası'nda duracakmışız Avrupa Yakası'nda duramazmışız. Sen kimsin ya? Terbiyesiz ahlaksız. 50 tane ibadette olan kardeşimizi kalleşçe adice alçakça öldürdün. Bunun hesabını vereceksin. Yeni Zelanda sormazsa öyle veya böyle biz bunun da hesabını sormasını biliriz.

''İDAMI KALDIRDIK, BANA GÖRE YANLIŞ YAPTIK''

Biz bir yanlış yaptık, idamı kaldırdık. Bana göre yanlış yaptık. Niye? 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımızı, askerimi, polisimi şehit edenleri; ağırlaştırılmış da olsa müebbet de olsa cezaevinde onları beslemek bile bana ağır geliyor. Parlamentomuz bununla ilgili karar verirse ben onaylarım. Yeni Zelanda Parlamentosu bu adamla ilgili vermiyorsa ben de Yeni Zelanda hükümetiyle tartışırım. Gereğinin yapılması gerekir.

''SAMİMİ OLMADIKLARI İÇİN DE BEDEL ÖDÜYORLAR DAHA ÇOK BEDEL ÖDERLER''

Fransa'da terör duruyor mu durmuyor? Hollanda'da İngiltere'de... Samimi olun. Samimi olmadıkları için de bedel ödüyorlar daha çok bedel öderler. Diyoruz ki gelin teröre karşı beraber mücadele verelim. Afrin'de, Cerablus'ta gereken dersi aldılar. Hep beraber el ele vereceğiz, 31 Mart'ta da bunlara gereken dersi vereceğiz. Ereğli Demir Çelik fabrikaları şehrin en güçlü markasıdır. Fabrikamız 1 milyar dolarlık yeni bir yatırım kararı aldı.''