Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Baharın müjdecisi cemreler 31 Mart'ta sandıklara da düşecek. 31 Mart'ın bir beka seçimi olduğunu söylüyoruz. Türkiye ile Türk milletiyle hesabı olan herkes 31 Mart'ı bekliyor.

"AMAÇLARI YAPABİLİRLERSE TÜRKİYE'Yİ YIKMAK"

CHP'nin adı kendi İYİ karışık partinin inkarı devam ettikçe eş başkanın sesi daha çok yükseliyor. Kürdistan'ı çok seviyorsan Kuzey Irak'ta var, buyur oraya git. Bu ülkeyi size böldürtmeyeceğiz. CHP'ye gönül verenlere sesleniyorum, İYİ Parti'ye ümit bağlayanlara sesleniyorum, hala Saadet'le birlikte olanlara sesleniyorum, Kürt kardeşlerime sesleniyorum, gelin bu karanlık oyunu birlikte bir kez daha bozalım. Türkiye'yi tökezletmeye çalışanları birlikte bir kez daha hüsrana uğratalım. Bugün Türkiye'nin bir olma, beraber olma günüdür. Suriye meselesi sınırlarımızda bir terör koridoru oluşturulması aşamasına gelmişken istikrarımızı tehlikeye atamayız. Ülkemize yönelik saldırılar artarken devletimizi zaafiyete uğratamayız. Yeni Zelanda'daki hadiseyi gördünüz. Cami basıp 50 Müslüman kardeşimizi alçakça katletmiş. Amaç Türkiye'yi yapabilirlerse tümüyle yıkmak. Beceremezlerse zayıflatmaktır. Amaç özgürce nefes alabileceğimiz hiçbir yer bırakmamaktır. Bazılarının gözleri vardır görmez, kulakları vardır duymaz, dilleri vardır konuşmaz.

"17 YILDA 24 KATRİLYON YATIRIM YAPTIK"

Sakarya'ya 17 yılda 24 katrilyon yatırım yaptık. 2020 yılında ülkemizde ilk kez yapılacak dağ bisikleti dünya şampiyonasını Sakarya'da yapacağız. 47 adet sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. İhale sürecinde olan şehir hastanesinin yapımına inşallah yakında başlıyoruz. İmar barışıyla 179 bin Sakaryalı kardeşimizin sorununu çözdük. Sakaryalı üreticilerimize 1,4 milyar lira tarımsal destek verdik.

"ARİFİYE'DEKİ FABRİKA SATILMADI"

Bay Kemal var ya, çok garip bir insan. Arifiye'de ana bakım fabrikası fırtına obüsü, optik malzemeler üreten önemli bir tesistir. Bu tesisi daha etkin kulllanmak şart haline gelmiştir. Bunu kamu imkanlarıyla gerçekleştirmeye kalktığımızda 50 milyon dolar gerekiyordu. Biz burada farklı bir adım attık. Hızlı iş üretme süreçlerine geçmeye ihtiyaç var. Fabrikanın işletmesini BMC'nin yüzde 50-50 Katar'la orada ortaklığımız var. Aynı ortaklığı buraya da taşıdık. 25 yıllığına burayı BMC'ye devrettik. Bay Kemal ne diyor, sattılar diyor. Satılan birisi varsa sensin. Niye yalan söylüyorsun. Burada bir mülkiyet devri söz konusu değildir. Dürüst değilsin. Bu fabrikanın sadece işletmesi özel sektörde olacak 25 yıllığına."