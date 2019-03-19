Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı kesiminin 4. bölümü bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak. Yolun trafiğe açılmasıyla hem Osmangazi Köprüsü üzerinden Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısı hem de transit taşıt trafiğine hizmet eden Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Osmangazi Köprüsü birbirine bağlanacak.
Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı kesiminin 4. bölümü bugün hizmete açılıyor
19.03.2019 - 15:56 | Son Güncelleme: 19.03.2019 - 16:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı kesiminin 4. bölümü bugün hizmete açılıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Osmangazi Köprüsü arasında bağlantıyı sağlayacak otoyolun açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirilecek.
Kaynak: İHA
Etiketler : cumhurbaşkanı erdoğan,açılış,Kuzey Marmara Otoyolu,Kurtköy-Akyazı,
611281 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/611281.aspx
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