Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satırbaşları:

Bayrak sevdalılarının şehri Kocaeli. Bugün sizleri hürmetle selamlıyorum Kocaeli. Kocaleli'nin tüm ilçelerini selamlıyorum. 24 Haziran'da şahsıma ve Cumhur İttifakı'na sahip çıktığınız için teşekkür ediyorum. Kocaeli bizi hiç yalnız bırakmadı. Sizler yüzde 60 ile Cumhur İttifakı'nı arada lider yaptınız. Sizler yüzde 59 ile şahsımı ikinci kez Cumhurbaşkanlığı makamına getirdiniz.

Şimdi sizlerden 31 Mart'ta aynı tavrı bekliyorum. Kocaeli'den yine zafer bekliyorum. Şimdi öyle bir ses vereceksiniz ki İslam karşıtlarının dizlerinin bağı çözülecek. Kocaeli 31 Mart'ta bağımsızlığına şahit olacak mısınız?

Tarih bir milletin sadece hafızası değildir, istikbalin de pusulasıdır. Bir toplum için hem ibret vesikası hem de ilham kaynağıdır. Resmi rakamları aldım meydanda 120 bin insan var.

İstanbul'u Konstantinapol'e çevirmekle yanıp tutuşan Bizans artıklarına Osmanlı tokadı indirmenizi istiyorum. Öyle bir gürleyeceksiniz ki silahlarının üzerine yazdıkları mesajlarla Türkiye'yi tehdit edenler ayaklarını denk alacak.

DEAŞ'ından PKK'sına Neonazi'sinden FETÖ'süne kadar ülkemizi hedef alan şer şebekelerinin heveslerini kursaklarında bırakmanızı istiyorum.

Türkiye'ye parmak sallayanlar önce açıp bir tarih kitabı okusun. Bize 'Boğaz'ın batısına geçme' tehditleri savurmaya yeltenen müptezeller, önce gidip bu milletin tarihini iyi öğrensin.

CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Şu Bay Kemal'in İslam dünyasını terör dünyası olarak görmesi karşısında hala bu adamın peşinden nasıl gidiyorsunuz?

Bu millet eğer birbirine düşerse dünyanın 195 farklı ülkesinde yaşayan gurbetçilerimiz de güçsüz düşer.

Türkiye, dünyanın bir ucundaki milyonlar için barışın, huzurun, güvenin sembolüdür.

Türkiye'nin güçlü olmaktan, güçlü durmaktan başka seçeneği yoktur. Milletimizin birbirine kenetlenmekten, kardeşliğini perçinlemekten başka hiçbir yolu yoktur.

Allah göstermesin, Türkiye tökezlerse, gönlünü ve gözünü bize yöneltmiş milyonlarca kardeşimiz de tökezler.

Türkiye Balkanlardan Kafkaslara, Türkistan'dan Afrika'ya kadar kardeşlerimizin dara düştüklerinde sığınacakları son limanın adıdır.

Türkiye sendelerse, Suriye, Irak, Yemen, Libya, Arakan, Bosna da sendeler.

Türk milleti zayıflarsa Kudüs davası, Filistin davası, hak, hukuk ve adalet davası da zayıflar.