Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalanarak gözaltına alınan Şiran İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı E.İ. Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FETÖ'den gözaltına alınan Şiran İlçe Komutanı tutuklandı
19.03.2019 - 18:03 | Son Güncelleme: 19.03.2019 - 18:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalanarak gözaltına alınan Şiran İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı E.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler : Gümüşhane,yaşam haberleri,
611312 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/611312.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER