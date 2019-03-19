Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Liman Kavşağı hattı ile liman  bağlantı yolunu kapsayan bölümün açılışına, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti  tarafından İzmit Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap ettiği  sırada canlı bağlantıyla katıldı.

Açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, üç  otoyolun birleştiği noktada olduklarını belirterek, hafta sonu Kuzey Marmara  Otoyolu'nun yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldığını anımsattı.

İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Akhisar ve Balıkesir şehir geçişlerini 17  Mart'ta açtıklarını hatırlatan Turhan, dün de 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule  keson temeli şaft montajını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Turhan, bugün de Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı kesiminin 4.  bölümünü hizmete açtıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"(Törene canlı bağlantıyla katılan Erdoğan'a hitaben) Sizlerin yüksek  liderliğinde, AK Parti hükümetlerinin oluşturduğu siyasi, finansal ve ekonomik  istikrarın oluşturduğu fırsatlarla bu büyük projeleri yap-işlet-devret modeliyle  bir bir hizmete alıyoruz. Bu yıl sonunda sizin de ifade ettiğiniz gibi İzmit doğu  kavşağına kadar bu projeyi bitireceğiz. Önümüzdeki yıl da inşallah Akyazı  kavşağına kadar tamamlanmış olacak. Projenin hizmete girmesiyle özellikle kuzey  Marmara bölgesindeki uluslararası ve şehirler arası trafik, şehir içi trafiğinden  ayrılacak ve ulaşımda önemli bir rahatlama olacak."

Konuşma sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından Bakan  Turhan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Limak Holding  Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Limak Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkan  Yardımcısı Sezai Bacaksız, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz ve  beraberindekiler tarafından açılış kurdelası kesildi.

Bakan Turhan, açılışı yapılan Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı  kesiminin 4. bölümünde bir süre araç kullandı.

Adım adım kullanıma sunuluyor

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Liman Kavşağı hattı ile liman  bağlantı yolunu kapsayan bölümün trafiğe açılmasıyla hem Osmangazi Köprüsü  üzerinden Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısı hem  de transit taşıt trafiğine hizmet eden Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Osmangazi  Köprüsü'nün bağlantıları sağlandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Akyazı Kesimi Projesi kapsamında  bugüne kadar 1,9 milyar dolar yatırım yapıldı. Türkiye'nin sosyoekonomik açıdan  en gelişmiş metropolü durumundaki İstanbul, ekonomide, kültürde, turistik ve  sosyal alanda önemli bir merkez olması dolayısıyla özellikle boğaz geçişlerinde  kapasitenin üzerinde trafik yükü taşıyor.

Kentin yükünü hafifletmek amacıyla şehir içi trafiğine girmeden,  erişim kontrollü, yüksek standartlı, kesintisiz, emniyetli ve konforlu yolla  araçların zamandan ve akaryakıttan tasarruflu şekilde transit geçişini sağlayan  398 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu Projesi hayata geçiriliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Akyazı kesiminde yatırım tutarı 476  milyon dolar olan Kurtköy-Liman Kavşağı arası ile liman bağlantı yolunun TEM  Kavşağı dahil kesimleri, liman bağlantı yolunun Köseler ve Demirciler  mevkilerindeki sanayi sitelerinin otoyola bağlantıları daha önce  gerçekleştirilmişti.

Bu kesimde yer alan İstanbul Park Kavşağı ve Gebze OSB Kavşağı da  hizmete sunuldu. Böylece Türkiye'nin en önemli organize sanayi bölgelerini içinde  barındıran Kocaeli'nin Gebze ilçesinin Kuzey Marmara Otoyolu'na erişimi sağlandı.

Akaryakıt ve amortisman giderleri azaldı

Ayrıca, Dilovası ve çevresindeki yerleşim yerlerinin ve sanayi  sitelerinin de hem kendi aralarında hem de otoyolla bağlantıları kuruldu. Bu  bölgedeki yoğun trafiğin güvenli ve konforlu şekilde Kuzey Marmara Otoyolu'na  erişimi gerçekleşmiş oldu.

Yürütülen çalışmalarla seyahat süreleri kısaltılırken, araçların  çevreye bıraktıkları egzoz emisyonları azaltıldı, bakım-işletme giderlerinden  tasarruf sağlandı. Akaryakıt ve amortisman giderlerindeki azalmayla ülke  ekonomisine de artı değer oluşturuldu.

Projeyle Türkiye'nin sanayi ve ekonomi bakımından lokomotif gücünü  oluşturan Marmara Bölgesi'ni çevreleyecek Marmara ringinin önemli parçaları birer  birer tamamlanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yapılacak diğer çalışmalarla bölgenin  kuzey-güney ve doğu-batı aksında konforlu ve güvenli ulaşım ağı tesis edilmesi  amaçlanıyor.
 