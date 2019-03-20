Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir televizyon kanalında katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Bahçeli, “beka” kavramına ilişkin olarak, “İlk defa söylenmiş değildir. Uzun yıllardır beka meselesi üzerinde ciddiyetle durulmaktadır. Bekayı tehdit ve tahrip edecek konular üzerinde de hassasiyetle karşıt duruşlar sergilenmektedir. Beka en basit haliyle devletin varlığı, milletin birliği, ülkenin bölünmez bütünlüğünü koruma anlayışıdır. Bu konu üzerinde hiçbir tartışmaya gerek yoktur. Birçok olaylar buraya yönelikse Türkiye'de beka meselesi var demektir. Onun aşılması lazımdır” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, beka vurgusu yapılmasının ülkeyi kutuplaştırdığına ilişkin iddialara ise, “Bu çok yanlış bir değerlendirme. Özellikle Cumhur İttifakı'nın oluşumuna karşıt görüş beyan edenler sürekli olarak bu kavramın bir kutuplaşmaya vesile olabileceğini iddia ediyorlar ama zaman içinde kendileri gerçek büyük kutuplaşmaya doğru bir eğilim içerisine girdiklerini fark edemiyorlar. Türkiye'de bir süreç yaşanıyor. İyi analiz etmek, iyi değerlendirmelerde bulunmak lazım” şeklinde cevap verdi.

Bahçeli, “Cumhurbaşkanımızı ben yakından takip ediyorum. 45. mitingini yapıyor. Meseleleri halkla paylaşıyor. Böyle bir çalışmanın neticesinde güçlü bir sonuç çıkacak ama Allah muhafaza muhalefetin istekleri, Türkiye'deki bir takım iç ve dış faktörlerin tahripleriyle beklenen netice olmadı. Ne olursa olsun 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı devam kararını tekrarlayacak ve yoluna devam edecektir. O sebepten kimse endişe etmesin, Cumhur İttifakı kağıttan yapılmış bir şey değildir, sağlam temelleri vardır” ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den sert tepki: Derhal adaylıktan çekilmelidir



Ankara ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bahçeli, “CHP adayını eski MHP'li olarak tanımlamam. Kanaatim, bu şahıs adaylıktan çekilmelidir. Türkiye'nin başkentini bu kadar sıkıntıya sokmamak lazım” dedi.

Bahçeli, Yeni Zelanda'daki terör olayına ilişkin ise, “Müslüman toplulukları birbirlerine düşürmeye çalışıyorlar” diyerek, Avrupa'dan bu konuda ses çıkmadığını kaydetti.

“Eski sisteme dönme gayreti içerisinde olanlar var”



MHP Lideri Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın istediği başarıyı yakalayamaması durumunda muhalefetin sistem tartışması başlatıp başlatmayacağına ilişkin soruya ise şu cevabı verdi:

“Başından bu yana Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş hazırlıklarının başladığı dönemlerde Türkiye'de iç ve dış odaklarda bir karşı duruş sergilenmiştir. Bir sistem değişikliğini istememişlerdir. Parlamenter sistemin devamından yana olmuşlardır. Bazıları da bir karşı duruş olarak Cumhurbaşkanı seçilmiş olan şahsiyete karşı tavır geliştirmeyi amaçlamışlardır. Onun için Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulanmasına zorluklar çıkarmak, Cumhurbaşkanını çalışamaz hale getirmek, Türkiye'de gelecekle ilgili bir kaos ve kriz oluşturarak tekrar eski sisteme dönme gayreti içerisinde olanlar var. Bunlar bazen niyetlerini açıkça söylüyorlar bazen saklıyorlar. Kimisi bazen demokrasi adına bunu söylemiş oluyor kimisi başka bir şey olarak söylemiş oluyor ama gerçek niyet bellidir. Bu çok tehlikelidir ve doğru da değildir. Onun için Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhur İttifakı ile Yenikapı ruhunda başlatılmış olan bir sürecin sonuç ne olursa olsun devamında yine bu Cumhur İttifakı olacaktır. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin sağduyu birlikteliği, kararlılığı ve uygulama gücü devam edecektir. Bu olmadığı takdirde Türkiye'de başka türlü olaylara hazırlık yapanlar vardır. En basit tabiriyle Fransa'daki sarı gömlekliler. Türkiye'de de buna benzer Gezi tecrübesi var. Bir takım söylemler, davranışlar var. Bütün bunları dikkate aldığımız vakit çok hassa olmamız gerekiyor.”

"İki tane terörle mücadele var"

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:



"İki tane terörle mücadele var. Birisi 41 yıldır devam eden birisi de 40 yıla yakın süreçtir devam eden hazırlıkları ile 15 Temmuz'dan itibaren ortaya çıkmış olan FETÖ terörizmidir. Bu iki terör faaliyetinin Türkiye'yi önemli bir tehdit altında tuttuğunu görmemezlikten gelemeyiz.”

Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugüne kadar 511 bin kişinin FETÖ terörüyle ilişkili olarak gözden geçirildiğini, tutuklandığını söylediğini hatırlattı. Bahçeli, “Bu önemli bir rakamdır” dedi.