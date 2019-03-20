Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cudi Dağı bölgesinde icra edilen Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi operasyonu kapsamında, 20 Mart 2019 saat 05.35’te bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden hazırlanarak tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Olayda, bir asker şehit olurken, bir asker de yaralandı. Yaralı asker, Şırnak Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.