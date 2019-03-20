İstanbul'un ikinci, Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metrosu olan Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Hattı'nın test sürüşleri başladı.

8 ilçeden geçen hat İstanbulluların hizmetine yılın son çeyreğinde sunulacak

18 kilometre uzunluğunda olan Mahmutbey-Mecidiyeköy metrosu toplam 13 duraktan oluşuyor.

Metro hattı ile birlikte Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Bağcılar ilçeleri arasında bağlantı sağlanmış olacak.

Mahmutbey'den binen bir yolcu 26 dakika sonra Mecidiyeköy'e varmış olacak.

İŞTE O DURAKLAR

Mahmutbey

Göztepe

100. Yıl

Tekstilkent

Karadeniz Mahallesi

Yenimahalle

Kazım Karabekir

Akşamsettin

Veysel Karani

Yeşilpınar

Alibeyköy

Nurtepe

Mediciyeköy