İstanbul'un ikinci, Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metrosu olan Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Hattı'nın test sürüşleri başladı.
8 ilçeden geçen hat İstanbulluların hizmetine yılın son çeyreğinde sunulacak
18 kilometre uzunluğunda olan Mahmutbey-Mecidiyeköy metrosu toplam 13 duraktan oluşuyor.
Metro hattı ile birlikte Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Bağcılar ilçeleri arasında bağlantı sağlanmış olacak.
Mahmutbey'den binen bir yolcu 26 dakika sonra Mecidiyeköy'e varmış olacak.
İŞTE O DURAKLAR
Mahmutbey
Göztepe
100. Yıl
Tekstilkent
Karadeniz Mahallesi
Yenimahalle
Kazım Karabekir
Akşamsettin
Veysel Karani
Yeşilpınar
Alibeyköy
Nurtepe
Mediciyeköy