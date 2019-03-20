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AK Partili Dağ: “CHP listelerinde terörle ilişkili olan 27 kişi var”
20.03.2019 - 11:33 | Son Güncelleme: 20.03.2019 - 11:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP meclis üyesi listelerinde terör örgütü üyeliği yapmış isimler olduğunu belirtti. İlçe ilçe sayı veren Dağ, “Toplam 14 ilçeden 27 kişi. Listedeki 19 kişi direkt olarak PKK ve diğer terör örgütleriyle geçmişte ilişkisi bulunmuş kişilerdir. Geri kalanların ise birinci dereceden yakınları terör örgütleriyle bağlantıları bulunmaktadır. Ayrıca bu listede HDP’de ilçe eş-başkanlığı yapmış kişiler de bulunmaktadır” dedi.
Etiketler : AK Partili Dağ,
611404 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/611404.aspx
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