Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun

ANKARA

Şener’in, şahsına Twitter, Instagram ve Facebook üzerinden hakaret eden kişilerin tespit edilmesi için avukatlardan araştırma grubu kurduğu belirtildi. Avukatların sosyal medya üzerinden yapılan yorumları tek tek inceledikleri ve hakaret içerip içermediklerini değerlendirdikleri aktarıldı.

ÜCRETİ DÜŞÜRMÜŞLER!

Avukatlar tarafından tespit edilen kişilerle ilgili de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yapıldığı kaydedildi. Avukatların, suç duyurusunda bulundukları kişilerle uzlaşmada anlaşmaya varmak için geçtiğimiz yıl 5 bin TL para istediği, bu yıl ise söz konusu rakamı 2 bin 750 TL’ye düşürdükleri belirtildi. Uzlaşma olmasa bile açılan davaların kazanılması durumunda 2 bin 200 TL vekâlet ücreti alındığı kaydedildi.

461 DAVA AÇILDI

Başsavcılık tarafından Şener’e yönelik sosyal medyadan yapılan hakaretlerden dolayı bugüne kadar 461 dava açıldığı öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında Şener’in şikâyet ettiği kişilere yönelik soruşturmaların hâlâ devam ettiği de belirtildi.