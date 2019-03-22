Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke

ANKARA

Geçtiğimiz hafta Yeni Zelanda’da iki camiye yapılan terör saldırısının ana gündem maddesi olacağı toplantıda ayrıca Batı’da yükselen İslam karşıtlığı ve ırkçılık ele alınacak.

ERDOĞAN KONUŞACAK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun başkanlık edeceği toplantıya çok sayıda bakan düzeyinde katılım olması beklenirken; BM, AB ve AGİT gibi uluslararası kuruluşlardan temsilcilerin de davet edildiği bildirildi. Toplantıya İİT üyelerinden Katar, İran, Pakistan, Libya, Endonezya, Afganistan, Sudan, Libya ve Somali gibi ülkeler dışişleri bakanı düzeyinde katılacak. Ayrıca birçok ülke de özel temsilci ve büyükelçileriyle temsil edilecek. Toplantıda, İİT Dönem Başkanı olarak katılımcılara hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Y. ZELANDA DA KATILACAK

Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde, 15 Mart’ta cuma namazı sırasında 10 dakika arayla Nur ve Linwood camilerine düzenlenen terör saldırılarında 50 Müslüman şehit olmuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun saldırıdan sonra Yeni Zelanda’ya yaptıkları ziyarette bu ülke de İİT toplantısına davet edildi. Toplantıya Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile Etnik Topluluklar Bakanı Jenny Salesa’nın katılması bekleniyor.