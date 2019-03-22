Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı ve İİT İcra Komitesi Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Tüm bu nefret söylemlerine, bunun olağan kıldığı şiddet ve teröre karşı tepkimizi beyanlarımızla ve fiili adımlarımızla inşallah göstereceğiz." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, "Yükselen ırkçı terörün ayak izlerini geriye doğru izlediğimizde İslam düşmanı, yabancı düşmanı, göçmen düşmanı söylemlerin ve bunları yayan siyasetçilerin ve hatta medyanın sorumluluklarını görüyoruz." dedi.

"Barış, bizim dinimiz İslam'ın adında ve merkezindedir"

Hiç bir dinin şiddet ve terörle tanımlanamayacağını ifade eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Hiçbir din ve inanç, şiddet ve terörle tanımlanamaz. Barış, bizim dinimiz İslam'ın adında ve merkezindedir."

"Bu tür saldırılar İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde bir mekanizma tarafından yakından izlenmeli"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Müslümanların karşılaştığı sorunlar ile bunların çözümü konusunda çok taraflı uluslararası platformlarda süreklilik arz edecek şekilde hep birlikte çalışmamız önemlidir. Bu tür saldırılar İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde bir mekanizma tarafından yakından izlenmeli, kayıt altında tutulmalı ve bunlar Batı dünyası ve kamuoyları nezdinde kararlı bir şekilde gündeme getirilmelidir." dedi.

İİT Genel Sekreteri Useymin: Terörün dili, dini, ırkı yok, terör her zaman terör olmaya devam etmiştir

İİT Genel Sekreteri Useymin, "Bütün liderlere şunu söylememiz lazım; bu terörün dili, dini, ırkı yok, terör her zaman terör olmaya devam etmiştir. Biz dillerimizi yumuşatmazsak, Müslümanlara karşı nefret söylemini engellemezsek bu tür saldırılar devam edecektir." dedi.

"Yeni Zelanda'daki saldırı, aslında bizim için bir dönüş noktası sayılabilir"

İİT Genel Sekreteri Useymin, "(Yeni Zelanda'daki saldırı) Bu saldırı, aslında bizim için bir dönüş noktası sayılabilir. Müslümanlara yapılan bu saldırı, türünün en vahşi örneğiydi. Yeni Zelanda'da yapılan bu saldırı hiçbir şekilde atacağımız adımların azaltılmasına ya da bitirilmesine engel olamayacak." dedi.