Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Silvan, Hazro ve Kulp ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 19 Mart'ta jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla başlatılan "Bayrak-119 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arda Şen-02 Operasyonu" dün tamamlandı.

Operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 4 kış sığınağı ile silah mevzisi kullanılamaz hale getirildi.

Sığınaklar ile arazideki aramalarda toprağa gömülü 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 şarjör, 220 fişek, 4 boş kovan, roketatar mühimmatı, 2 tüp ile çok sayıda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyon bölgesinde 174 kişinin kimlik kontrolü yapıldı, 36 araç arandı. 4 kişi, Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.