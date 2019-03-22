Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyazıt Meydanı’nda dün özel halk otobüsünün park halindeki 12 araca çarparak 3 kişinin yaralanmasına yol açtığı kazaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Olayın ardından gözaltına alınan özel halk otobüsünün şoförü Yüksel K., polisteki sorgusunun ardından sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Polisteki ifadesinde otobüsün gaz pedalının sıkıştığını ve kazanın bu nedenle yaşandığını iddia eden sürücü, adliyede savcılıkça sorgulandı. Savcılık, sorgusunun ardından sürücü Yüksel K.'yı 'birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek’ suçundan tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.