Avrupa Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri'nde İsrail'in hakimiyetini tanımanın zamanı geldi." şeklindeki ifadeleri için İsrail'in bölge üzerindeki egemenliğini tanımadığını duyurdu.
Avrupa Birliği, İsrail'in Golan tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımadığını duyurdu
22.03.2019 - 13:57 | Son Güncelleme: 22.03.2019 - 14:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrupa Birliği, İsrail'in Golan tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımadığını duyurdu
Etiketler : Avrupa Birliği,
611888 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/611888.aspx
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