Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, beraberindeki Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti Gaziantep milletvekilleriyle beraber 2017 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) desteğiyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesince inşaatına başlanan 25 kilometre uzunluğundaki GAZİRAY Banliyö Projesi'nin şantiye sahasında incelemelerde bulundu. Seyrantepe durağındaki banliyö trenine binen Gül, Göllüce Durağı'na kadar olan 5 kilometrelik hatta test sürüşü yaptı.

Bakan Gül, test sürüşünün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziantep'te bir hayalin daha gerçekleştiğini söyledi. Gaziantep'in sürekli büyüyen ve gelişen bir kent olduğunu, buna bağlı olarak trafikte yoğunluk ve çevre kirliliğine şahit olunduğunu anlatan Gül, şöyle konuştu:

"Şehrimizde ciddi olarak ulaşıma el atılması gerekiyordu. Bu konuda ciddi bir ihtiyaç oluşmuştu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin de şehrimizdeki trafik sorununun çözülmesi için, sadece 1-2 yıllık değil 50 yıllık sorunlarını çözebilecek çok güzel çalışmalar ortaya koydu. Bugün de bu anlamda çalışmaların meyvelerine şahitlik ediyoruz. Hem trafik sorununun hallolacağı hem de daha temiz bir çevre için çok önemli bir gelişmeye hep beraber tanıklık ediyoruz. Böylece 25 kilometrelik bir uzunlukta bir GAZİRAY projemiz Gaziantep'imize kazandırılmış olacak. Cumhurbaşkanımız Gaziantep'e geldiğinde metro müjdesi olmuştu. Metro, arkasında devlet desteği olmadan yapılması çok zor bir projedir. Cumhurbaşkanımız her zaman Gaziantep'in yanında olmuştur. İnşallah yeni dönemde vatandaşlarımızın trafik sorunlarını çözmüş olacağız. Ben emeği geçen herkese teşekkür ederim."

"Temmuz ayında yolcu taşımaya başlamış olacağız"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ise kent için çok önemli bir projenin test aşamasına geçildiğini belirterek projenin bu aşamaya gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Ulaşım ve imar master planlarını hazırlarken kentin hızlı büyümesi nedeniyle demiryolu ağının güçlendirilmesi gerekliliğinin ortaya çıktığını ifade eden Şahin, "Projenin bugün son aşamasına geldik. 5 kilometrelik deneme sürüşü gerçekleştirdik. Temmuz ayında yolcu taşımaya başlamış olacağız. Bugün itibarıyla vagonların alımı noktasında protokolü de imzaladık. En zor kısım geride kaldı." dedi.