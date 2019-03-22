Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

- Yeşilırmak'ta sadece su değil, tarih akan, destan akan, mertlik akan Amasya...

- Konya'dan sizlere selamlar getirdim.

- Yeni Zelanda'da bir terörist çıkıyor, 51 kardeşimizi şehit ediyor.

- Teröristlerin ülkemizde, bölgemizdeki eylemlerini işlerine geldiği şekilde dünyaya yansıtanlar, Batı'daki saldırıları görmezden geliyorlar.

- Irak'ta, Suriye'de DEAŞ neyse, PKK/PYD neyse Avrupa'da, Amerika'da yükselen ırkçılık ve İslam düşmanlığı da aynısıdır.

- Viyana'yı aşsak, Avrupa bizim olacak iken, Trakya'nın topraklarını bize çok görüyorlar. Bize Anadolu'yu da çok görüyorlar. Ülkemize Viyana Kuşatması'ndaki hataları tekrar ettirmek isteyenler var.

- DEAŞ'ı kötü, PKK, PYD'yi cici göstermenin sonu, terörün can almasıdır. Gelin bu iş fazla dallanıp budaklanmadan tüm terör örgütlerine ortak tavrı gösterelim. İşte o zaman dünya hepimiz için çok daha güvenli hale gelecektir.

- Bay Kemal ne diyor? 17 senedir ne yaptınız? Size ekranda gösterdiğim sadece Amasya'ya yaptıklarımızın bir kısmı. Bay Kemal senin bunlardan haberin var mı?

- Amasya Üniversitesi'ne şehrimize biz kazandırdık. Merzifon'a yapacağımız spor salonunun ihalesi devam ediyor.

- Sizlere bir müjde veriyorum. Amasya'ya şehir hastanesi standartlarında 600 yataklı bir devlet hastanesi yapacağız.

- Amasya'da imar barışıyla 39 bin vatandaşımızın sorununu çözdük.

- Sulama tesisleri ile toplam 122 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık.

- Çiftçilerimize 806 milyon tutarında tarımsal destek verdik. Toplamda 5 kattrilyon liralık ödeme yaptık

- Merzifon Organize Sanayi bölgemizi genişleterek bin kişilik yeni istihdam oluşturuyoruz.

- Gabar'da, Cudi'de, Kandil'de inlerine girdik.

- 31 Mart'ı fırsata çevirmeye çalışıyorlar. Ülkemizin önünü kesmek için ümitlerini 31 Mart'a bağladılar.