Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Suriye'de artık DEAŞ'ın elinde hiç toprak parçası kalmadığını açıkladı...
Beyaz Saray: Suriye'de artık DEAŞ'ın elinde hiçbir toprak parçası kalmadı
22.03.2019 - 19:39 | Son Güncelleme: 22.03.2019 - 19:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Suriye'de artık DEAŞ'ın elinde hiç toprak parçası kalmadığını açıkladı.
Etiketler : beyaz saray,DAEş,suriye,
611969 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/611969.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER