Türkiye Gazetesi

Bakan Soylu, Yeşilköy'deki bir otelde düzenlenen "Bayburtlular Buluşuyor" etkinliğinde, önümüzdeki 5 yılda destansı hizmetlere imza atacak olan, Anadolu'nun güzel insanı Binali Yıldırım'ı ve tüm Bayburtluları selamladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da mesajı olduğunu dile getiren Soylu, "Cumhurbaşkanımızın mesajı var, 'Bayburt'taymış gibi çalışsınlar. Benim ne demek istediğimi güzel hemşehrilerim anlar.' dedi" ifadesini kullandı.

On yıllardan beri Türkiye'nin büyük sıkıntılar yaşadığını vurgulayan Soylu, "Şu nesil darbe, başbakan idamı, değerlere saldırı ve kutsallarımıza saldırılar gördü. Bu nesil yüzde 8 binlik faizler, doktorun yüzünün 5 dakika görülmesinin inanılmaz olduğu bir Türkiye gördü. Bu ülke defalarca Amerika'nın, Avrupa'nın parmak sallamasını, bizi küçük ve hakir görmelerini gördü." diye konuştu.

Ülkenin 1999'da deprem olduğunda bir tek ceset torbası bulamadığı günleri gördüğünü aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Bu ülke anarşi, terör, Türk-Kürt, sağcı-solcu, Alevi-Sünni, laik-dindar diye insanlarımızın birbirine düşürülmesini gördü. Ülkemiz büyümesin istiyorlar. İlk kez zenginleşmesini, özgürleşmesini bağımsız olmasını istemeyenler; bilmenizi istiyorum ki hep Türkiye'mi, milletimi geri bastırmak için ellerinden geleni yaptılar. Rahmetli Menderes, Özal, Erbakan'a, Demirel'e ve Türkeş'e kadar, kim kendi istediklerini yapmamışsa felç etmek, itibarsızlaştırmak, halkın arasına çıkarmamak için ellerinden geleni yaptılar. En son Sayın Cumhurbaşkanımıza yaptılar. O saldırılara rağmen Bayburtlu hemşehrilerimiz o saldırıları yapanlara karşı elif gibi dimdik durarak ülkemize sahip çıktılar."

Önümüzdeki seçimin önemine değinen Soylu, "Geçtiğimiz 7 yılda anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdiler. Gezi olaylarından 17-25 olaylarına, 6-7 Ekim'den, 15 Temmuz'da Pensilvanya'daki şarlatanın Türkiye'de gerçekleştirmek istediği darbeye kadar, Irak'ın kuzeyinde bir devlet kurmak isteğine kadar, Afrin'i bir terör merkezi yapana kadar, bu ülkeye yapmadıkları kalmadı. En son milletimizle aramızı açmak için döviz saldırıları, döviz operasyonlarıyla birlikte 'Acaba zayıflatabilir miyiz?' diye hamle ortaya koymaya çalıştılar. Büyük ve güçlü Türkiye istemiyorlar." ifadelerini kullandı.

"Karadeniz evladı PKK'ya yamanmaz, PKK'nın celladı olur"

"Bugün karşınızdakiler bir tavır ortaya koyuyorlar. 94 tane PKK'ya hizmet eden belediyeyi görevden almadık mı?" diyen Soylu, şöyle devam etti:

"Ben Karadeniz evladıyım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı İmamoğlu çıkıyor diyor ki; şöyle şuralıyım, buralıyım diye. Bana o lazım değil. Adam laf söyledi, suratında meymenet olmayan bir adam. 'Kürdistan'da biz kazanacağız. Batıda AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz' dedi. Bir tek söz duydunuz mu siz İmamoğlu'ndan, Ankara'daki Mansur Yavaş'tan? Bu hükümetin bana verdiği görev şudur, olaylar olmadan tedbire karşı koruyabilmek. Karadeniz evladı bir belediye başkanlığı için PKK'ya yamanmaz, PKK'nın celladı olur."

"Saadet Partisi'yle PKK ittifak etmektedir"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun kendisine "En ahlaksızca kampanyayı yapıyor." dediğini belirten Soylu, "Ahlaksızlık yapan ben miyim? Yoksa rahmetli Erbakan'ın 'Milli Görüş'ünü iki tane milletvekilliği için PKK'ya satan mıdır ahlaksız? Şanlıurfa ve Adıyaman bugüne kadar PKK'nın sızmadığı yerlerdir. Şimdi orada Saadet Partisi'yle, PKK ittifak etmektedir. Apo'nun yeğeni Ömer Öcalan kapı kapı Saadet Partisi'nin kazanması için çalışmaktadır." diye konuştu.

Soylu şöyle devam etti:

"İstanbul'da 325 HDP'li ve PKK'lıyı CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi listelerinden aday yaptılar. Patlayıcı taşıyanları, Apo için açlık grevi yapanları, cezaevinde yatanları... O zaman biz niye 94 belediyeyi görevden aldık? Neden evlatlarımızı şehit oluyor bana birisi söylesin. Adam diyor ki, 'İstanbul'da İmamoğlu da Ankara'da Mansur Yavaş da diğerleri de bilecek onlara biz kazandırıyoruz.' Pazartesiden sonra alacaklarımızı alacağız. Bu sözleşmenin altında kimin imzası var? Şehit ailelerinin, gazilerin imzası var mı? Bu sözleşmenin altında Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in imzası, FETÖ'nün adamlarının, PKK'nın, Kılıçdaroğlu'nun imzası var. 31 Mart'ta öyle şerefli bir imza atın ki o sözleşmeyi atanların yüzüne çarpın. Yapmak istedikleri önümüzdeki 4,5 yıl içerisinde Türkiye'yi kaosa sokmak."

Soylu, "50 yıl sonra bugün atılan adımın semeresinin ne olduğu şükranla yad edilecektir. Tayyip Erdoğan top oynamayı biliyor değil mi? Tayyip Erdoğan'ın ayağına bir topu verin de şu Kılıçdaroğlu'nun kalesine bir topu çaksın 90'a." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal da Bayburt'un her geçen gün büyüyerek kalkındığını ifade ederek, "Hastanemizi inşallah bu sene temmuz ayında hizmete açıyoruz. Eğitimden, sağlığa, kültüre kadar her türlü yatırım yapılıyor, yapılmaya da devam edecek. Her geçen gün Bayburt'un silüeti değişiyor. Yeni yeni parklar, yeşil alanlar yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde Bayburt daha fazla yatırım alacak." diye konuştu.