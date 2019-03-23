Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde moderatörlüğünü BNP Cardif Türkiye CEO'su  Cemal Kişmir'in üstlendiği "Tarımın Ajandası" oturumunda konuşan Bakan  Pakdemirli, tarımın teknik bir konu olduğunu, bu nedenle üzerinden siyaset  yapılan bir meta olmaktan çıkarılması gerektiğini söyledi.

Pakdemirli, uzun vadede tarımın her gün konuşulan, eleştirilen bir  konu halinden çıkması gerektiğini belirterek, "Kılıçdaroğlu saman ithalatından  bahsediyor, Türkiye'nin ihtiyacı 66 milyar ton, ithal edilmiş saman 9 bin ton.  150 bin dolar bedelli saman ithal edilmiş. Neden ithal edildiğini bilmiyorum ama  bir ülkenin ithalatı da olabilir, ihracatı da olabilir. Konuşurken rakamlar  üzerinden konuşmamız lazım. Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, küçükbaş  hayvan sayısında Avrupa'da birinci, büyükbaş hayvan sayısında Avrupa'da ikinci.  Hayvancılıkta da aşağı yukarı 2-2,5 misli bir büyüme var." değerlendirmesinde  bulundu.

Tarımda genel fotoğrafa bakıldığında bir başarı olduğunu dile getiren  Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bu başarı bizi ileriye taşır mı? En önemli soru bu. Bu başarı bizi  ileriye taşımayabilir çünkü önümüzdeki 20-25 yıl içinde yüzde 50 daha fazla  gıdaya ihtiyacımız olacak. Bu anlamda bu başarı bizi ileriye taşımayacak gibi  gözüküyor. Yapısal problemlere de neşter atacak bir şekilde tarımda bir vizyon  ortaya koymamız gerekiyor. Birlikte üretim ve başarı modellerini Türkiye ortaya  koymak durumunda. 14 bin 200 kooperatifimiz var. Bunlardan ilk 100'e, ilk 50'ye,  ilk 10'a, ilk 5'e giren yok. Nasıl giriyor diyeceksiniz, işte cirosuna  bakacaksınız. Japonya aynı bizim durumumuzdaymış, 700 kooperatife düşürmüşler ve  46,8 milyar dolar cirosu olan bir tane kooperatifleri var. Bu kooperatif tüm  planlamayı ve üreticiyle, tüketiciyi birleştirmeyi yapıyor."

Tarımda Milli Birlik Projesi

Pakdemirli, sivil toplumun tarım anlamında önemli olduğunu belirtti.

Yeni bir proje için hazırlıklarının sürdüğünü aktaran Pakdemirli,  "Tarımda Milli Birlik adında bir projemiz var, bunu da inşallah nisan, mayıs ayı  içinde açıklıyor olacağız. Alt detaylarını da şu anda doldurma aşamasındayız,  yüzde 90-95 oranında bitirdik. Tarımın Türkiye'deki yol haritası, bundan sonraki  25-30 yıllık süreç belli." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, çocukların toprakla buluşmasının önemli olduğunu  anlatarak, bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli çalıştıklarını, tarım  liselerine de gereken önemi verdiklerini aktardı.

Bakanlığın kapısında, binlerce atama bekleyen ziraat mühendisi  olduğunu söyleyen Pakdemirli, "Çünkü bunların birçoğu toprağa hayatı boyunca  ellememiş, teorik olarak bitirmiş, sınavlarını vermiş, diplomayı almış. Mümkünse  toprakla buluşmayacağı bir konumda kendilerini konumlandırmak istiyorlar. Bugün  benim de itiraf etmem gereken bir şey var: Bizim Tarım Bakanlığı personelimiz  yeterince sahada değil. Şimdi herkes de böyle iş istiyor. Mutlaka toprakla  buluşturmamız lazım. Bu ziraat mühendisleri de baştan toprakla buluşmadığı için  toprağı belki çok severek, aşık olarak gelmiyorlar." diye konuştu.

Pakdemirli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bütün ziraat mühendislerine şunu söylüyorum: 'Ne olursunuz gidin özel  sektörde çalışın. Devletin verdiği bu kadar teşvik var, genç çiftçi teşviklerimiz  var, birine başvurun, müteşebbis olun. Batın, çıkın, gerekirse 2-3 sene kaybedin.  Bir yandan memur olmak da gönlünüzde varsa KPSS'yi de alın bir kenara koyun, bir  atama yapacaksak o zaman yaparız ama şu anda edinmiş olduğunuz deneyim, hayat  boyu memuriyette edinemeyeceğiniz bir deneyim.' Bu yüzden mutlaka bu sektörde  olan insanlarımız sahada olmalı ama toprakla buluşmayı çok çok önemsiyorum."

'Tarım topraklarını kaybetmiyor olmamız lazım'

Sadece insan kaynağının sürdürülebilirliği değil ekonomik  sürdürülebilirlik de önemli olduğunu vurgulayan Pakdemirli, çiftçilerin yarın  "Ben bu ürünü satamayacağım." kaygısına düşmesi durumunda burada da sorunlar  yaşanabileceğini belirtti.

Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin de çok önemli olduğunu anlatan  Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Su kaynaklarımız hakikaten kıt. Bunların sürdürülebilirliği önemli.  Bununla beraber toprağı da sürdürebiliyor olmamız lazım. Yani tarım topraklarını  kaybetmiyor olmamız lazım. Aslında son dönemde atılan adımlar çok iyi. Çizilen  resim kötü bir resim ama Türkiye'nin aşağı yukarı senelik tarım toprağı kaybı 150  bin hektardı. 2005'te çıkarılan kanunla beraber bu 60 bin hektara düştü. Geçen  yıl benim bakanlığa gelmemle beraber 17 bin 500 hektara düştü. İnşallah biz  bakanlık olarak bu toprakların sürdürülebilir tarım amacıyla kullanılması  gayesiyle savaşımızı sürdürüyor olacağız."