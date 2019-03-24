Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de YSK’nın askıya çıkardığı listelere göre 57 milyon 93 bin 985 seçmen oy kullanacak. 1 milyon 2 bin 392 kişi hayatında ilk kez sandık başına gidip oyunu kullanacak.

Hangi sandıkta ve nerede oy kullanılacağına ilişkin bilgiler Yüksek Seçim Kurulunun internet sitesinde yer alıyor. Peki, 31 Mart’ta nasıl oy kullanılacak? Vatandaşların kimliklerini mutlaka yanında bulundurması gerekiyor. Ardından birleşik oy pusulalarını zarf ve evet mührü ile kapalı bölüme geçilecek ve birleşik oy pusulalarında, tercih edilen bölüme mühür basılacak. Pusula zarfa konularak sandığa atılacak. Oy kullanan vatandaşların imza atmayı da unutmaması gerekiyor.

31 Mart yerel seçimlerinde büyükşehir olan illerde kullanılacak oylar ise şu şekilde:

Büyükşehir belediye başkanı,

Belediye başkanı,

Belediye meclisi üyeliği,

Muhtarlık ve ihtiyar heyeti.

Büyükşehir olmayan illerde kullanılacak oylar ise;

İl genel meclisi üyeliği,

Belediye başkan,

Belediye meclisi üyeliği,

Muhtarlık ve ihtiyar heyeti.

Köylerde yaşayanlar ise, İl Genel Meclisi üyesiyle muhtarı seçecek.

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00’den önce oylar sayılmaya başlanamayacak