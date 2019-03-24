Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TGRT Haber ve İHA seçim özel yayınında FETÖ'cü Ekrem Dumanlı ile ilgili yaptığı açıklamada "Çok müptezel birisi. Karşımızda el pençe divan duran birisi. Senin kilon ne? Uşaksın, kulsun. Ama Allah'a değil FETÖ'ye. Aramızdaki fark bu. 15 Temmuzla bu işi bitireceğiz... Bitirebildiniz mi? Artık farklı bir Türkiye var. Biz kula kul değiliz, sen kula kulsun. Muhatabın değilsin. Yanındaki PKK'nın temsilcisi. O zaten malum. Her yönüyle bitmiş tükenmiş. Bunlar 13-14 yaşındaki kızları dağa kaçırıp taciz eden tipler. HDP'ye gönül veren kardeşlerim, Güneydoğulu kardeşlerim... Diyarbakır Belediyesi önünde çadır kurup ağlayan anneler... Bunların kızları dağlara kaçırıldı. O günleri hatırlayın ve bunların peşinden gitmeyin" ifadelerini kullandı.

'Pazar günü sandıkta en güzel cevabı Kürt kardeşlerim verecektir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP'li Sezai Temelli için ise "Bu adam Kürt de değil biliyor musunuz? Kürt vatandaşımın üzerinden siyasi sermaya peşinde. 'Mansur Yavaş eğer Ankara'da seçim kazanacaksa bizimle kazanacak' diyor. Benim Kürt vatandaşlarıma da saygısızlık yapıyor. Bunların ifadeleri bunlar için bir saygısızlıktır. Güneydoğu'da Doğu'da birinci parti olduğumuz günler var. Onlara da Pazar günü sandıkta en güzel cevabı Kürt kardeşlerim verecektir" dedi.