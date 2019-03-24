Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de  katılımıyla Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen Cumhur İttifakı'nın  "Büyük İstanbul Mitingi"nin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan'ın, ellerinde Türk bayrakları taşıyan Yenikapı Etkinlik  Alanı'nı dolduran katılımcıların fotoğrafı eşliğinde yaptığı paylaşımı şöyle:

"Bu şehir ki; Eyyub El Ensari hazretlerinin rüyasıdır. Fatih Sultan  Mehmet'in emanetidir. Yavuz Sultan Selim'in göz bebeğidir. Kanuni Sultan  Süleyman'ın nefesidir. Sultan Abdülhamit'in namusudur. Bu şehir bizim hizmetkarı  olmaktan şeref duyduğumuz davamız, aşkımız, sevdamız, hayalimiz, duamız, her  şeyimizdir.

Biz milletimizle birlikte Allah'ın izniyle bir çağın kapanıp bir çağın  açıldığı bu şehri, kıyamete kadar bir İslam şehri, bir Türk şehri olarak korumaya  devam edeceğiz.

Biz İstanbul'u sadece aşkla sevmekle kalmadık, aynı zamanda ona aşkla  hizmet ettik. İstanbul halkıyla bir olup 25 senede bu şehri sadece çöpten,  çukurdan, çamurdan kurtarmakla kalmadık, bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı  haline getirdik.

Her alanda şehrimizi, tarihinde görülmedik hizmetlerle hedeflerimize  hazırlamanın gayreti içinde bulunduk. Asırlar sonra İstanbul'u yeniden dünyanın  merkez şehirlerinden biri yaptık. İstanbul'un da yeri bu yer değildir, ona daha  da yükselmek yakışır. Biz de tüm gayretimizle bunun için çalışıyor, bunu  hedefliyoruz.

Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart'tan sonra da milletimizle birlikte  inşallah İstanbul'a çok daha ileri taşıyacağız."