Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem 17 Nisan referandumunda hem de 24 Haziran seçimlerinde sesinin kısıldığı anımsatan İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’a, TGRT Haber ekranlarında özel bir tarif de verdi.

MAYDANOZ SUYU TARİFİ

Erdoğan, 5 bardak kaynamış suya, bir demet maydanoz ve enlemine kesilmiş bir limonun kaynatılıp, beklettikten sonra içilmesinde fayda olduğunu paylaştı. Erdoğan, bu karışımın aynı zamanda doğal bir antibiyotik olduğunu da belirtti.

Erdoğan, seçim mitinglerinde kullanılan ve kendisinin de eşlik ettiği "Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi" şarkısı vesilesiyle rahmetli şarkıcı Kayahan'ın eşi İpek hanıma bir davet vereceğini de ilk kez açıkladı. Erdoğan, seçim maratonundan fırsat bulabilirse Eskişehir'de Türkiye-Moldova maçını izleyeceğini aktardı.