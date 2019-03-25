Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oktay, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen AK Parti Kadın Kolları Buluşması'nda yaptığı konuşmada, büyük ve güçlü Türkiye fotoğrafında en önde kadınların bulunduğunu söyledi.

Ekonomisi, demokrasisi ve sosyal hayatıyla gelişen Türkiye'ye bu süreçte en fazla katkıyı kadınların verdiğini vurgulayan Oktay, "Hükümet olarak kadınların her anlamda sosyal hayata katılımları ve istihdamın önündeki engelleri kaldırdık. Aynı zamanda toplumumuzun geleceği için kadınlarımız ailenin yapı taşıdır ve her birisi toplumun sağlam kaleleridir. Toplumumuzun huzuru ve geleceğimizin teminatı için aile birliğini güçlendirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Oktay, AK Parti'nin kendi koyduğu hedeflerle yarıştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Muhalefet olmayınca ne yapacaksınız? Bizde muhalefet dediğiniz şey iş üretmiyor ki sadece konuşuyor. Çekerek'te de bunu görüyorsunuz. Muhalefet dediğiniz şey sadece konuşsa o da güzel. PKK ile iş tutan, FETÖ ile iş tutanlarla birlikte. Türkiye'de kadrolarından PKK militanlarını, FETÖ'ye müzahir olanları aday gösterenlerin savunuculuğunu yapmaya çalışanlar, muhalefet yapıyor. Dolayısıyla adına İYİ Parti diyorlar. PKK ile iş tutanlarla FETÖ ile olanlarla birlikte olmanın nesi iyi Allah aşkına? Yozgat, tüm ilçeleriyle şunu iyi bilir; Söz konusu vatan olduğunda bu analarımız gözünü kırpmadan, şehit verecek çocuklarını yetiştirirler. Ellerini kınalayıp askere gönderirler. Peki hangi yüzle bu ilde, bu ilçede bunlarla iş birliği yapacaksınız sonra da analarımızın, bacılarımızın gözüne baka baka oy isteyeceksiniz? Yüz ister."

Oktay, kadınlardan AK Parti Çekerek Belediye Başkan adayı Eyyüp Çakır için oy istedi.