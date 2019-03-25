Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tekirdağ ziyareti kapsamında merkez ilçe ve Malkara’da “Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları” gerçekleştirdi. Bakan Selçuk buluşma toplantısında, “Örneğin Türkiye’de ciddi bir ahşap oyuncak ithalatı gördük. Niye ithal ediyoruz dedik. Biz 4 tane okul açtık. Orada üretip, Türkiye’ye satışını yapacağız. Dünyaya satış için 10 tane daha açacağız. Turizm liselerinde eğitim sezonla birlikte yani Nisan’da başlayacak. Oteller okul olacak, belli standartları koyacağız, öğrencilere iş garantisi ve maaş vereceğiz, mezunların 3 yıl boyunca sigortasını ödeyeceğiz” dedi.



Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde öğretmen ve yöneticilerle buluşan Bakan Selçuk, yeni çağın farklı bir beceri seti gerektirdiğine işaret ederek 2040 yılına yaklaşırken dünya tarihinin büyük bir kırılma ile yüz yüze geleceğini belirtti. Bakan Selçuk, "2040’ta bugün ilkokula başlayan çocuklar, iş hayatına atılacak. Bu çağ, kapatın defterleri kitapları hafızanız güçlü mü diyen bir eğitim sistemi değil; sorun çözme becerileri, ekip çalışmasına yatkınlık, akıl yürütme. Çocuklarımızı buna hazırlayacağız” dedi.

“Ciddi bir ahşap oyuncak ithalatı gördük”



Mesleki ve teknik eğitimin 2023 Eğitim Vizyonu'nun öncelikli konu başlıklarından biri olduğunun altını çizen Bakan Selçuk, gerçek hayat neyi gerektiriyorsa eğitimde onun yapılacağını söyledi. Ekonominin can damarının mesleki eğitim olduğunu belirten Selçuk, "Mesleki teknik eğitimde paradigmal bir dönüşüm yapıyoruz. Bütün meslek liselerinin dal ve alanlarını dış ticaret açığımız ile ithalat kalemlerimizle ilişkilendiriyoruz. Örneğin Türkiye’de ciddi bir ahşap oyuncak ithalatı gördük. Niye ithal ediyoruz dedik. Biz 4 tane okul açtık. Orada üretip, Türkiye’ye satışını yapacağız. Dünyaya satış için 10 tane daha açacağız” diye konuştu.

“Oteller okul olacak”



Turizm liselerindeki sorunların da iş başı eğitimin niteliğinin artırılmasıyla çözümleneceğine vurgu yapan Selçuk, "Turizm liselerinde eğitim sezonla birlikte yani Nisan’da başlayacak. Oteller okul olacak, belli standartları koyacağız, öğrencilere iş garantisi ve maaş vereceğiz, mezunların 3 yıl boyunca sigortasını ödeyeceğiz. Bunun için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Organize Sanayi Bölgeleriyle anlaşmalar imzalandı. Devamı da olacak" ifadelerini kullandı.