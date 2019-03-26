2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Arif Kapar  ve avukatı hazır bulundu.Duruşmada tanık Y.Ç'nin dinlenmesinin ardından savunma yapan sanık  Kapar, tanık beyanlarını kabul etmediğini ve örgütün gizli haberleşme programı  ByLock'u kullanmadığını öne sürdü.

Örgütün kurumlarında çalıştığını kabul eden sanık Kapar, "Geçmiş  dönemde hatam oldu. Ama 2014 yılında tavrım netti. Bu dönemdeki söylemlerim  nedeniyle bazı kişiler bana tavır almış olabilir. Adaletinize güveniyorum.  Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Savcı mütalaasında, sanığın sosyal medya paylaşımları, ByLock  kullanması, örgütün kapatılan okullarında müdür olarak çalışması, dernek üyeliği,  örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırması, himmet topladığı ve  örgütün Trabzon sorumlusu olduğu iddia edilen Ali Osman Ş. ile bağlantılı olduğu  yönündeki tanık beyanları nedeniyle, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan  cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Kapar'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak"  suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına karar  verdi.

"PATRONUMA YALAKALIK OLSUN DİYE O BELGELERİ ALDIM"

Kayseri'de 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen diğer duruşmada, eski  Boydak Holding yöneticilerinden Şükrü Boydak'ın kızı  Elif Bozdağ ve eşi Murat  Bozdağ'ın evinde çalışan tutuksuz sanık Nazife K. hazır bulundu.

Sanık Nazife K. savunmasında, daha önce Elif Bozdağ'ın evinde ve  butiğinde çalıştığını anlattı. Sanık Nazife K, "15 Temmuz 2016'daki darbe  girişiminden önce, Elif Bozdağ bir gün bana, "Abla ortalık karışık. Bizim  durumumuz malum. Ne olacağımız belli değil." diyerek yanındaki laptop, CD ve 7-8  kitabı bana verdi ve bunları muhafaza etmemi istedi. Ben de patronuma yalakalık  olsun diye aldım. 15 Temmuz'dan sonra Elif Bozdağ'ın gönderdiği karı-koca  Abdullah ve Tuğba Ç. evime gelerek, emanetleri aldı." diye konuştu.

Aşçı olan eşiyle örgütün kapatılan Battalgazi Eğitim Kurumlarında  çalıştığını da belirten sanık Nazife K, örgütle hiçbir alakası olmadığını öne  sürerek, beraatini istedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Tuğba Ç, sanık ile aynı butikte  çalıştığını, 15 Temmuz'dan sonra eski eşinin ısrarı üzerine sanığın evine giderek  emanetleri aldıklarını, sonrasında eşine bunları ne yaptığını sorduğunda, "Ben  onları hallettim." dediğini anlattı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan  sanık Nazife K'nin delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

Aynı örgüt kapsamında 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Elif  Bozdağ, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay, Memduh, Hacı,  Şükrü, Mustafa, Bekir, Erol ve İlyas Boydak ile yargılanan Murat Bozdağ ise aynı  suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.