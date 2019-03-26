Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edilmesiyle birlikte Sivas Belediyesi, sürücülerde yayalara karşı farkındalık oluşturmak adına 3 boyutlu özel yaya yolları tasarladı.

Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sürücülerin yayalara yönelik dikkatini artırmak ve yayaların trafikte öncelik kazanmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje, ilk olarak İsmet Yılmaz Bulvarı'nda uygulandı.

Projedeki üç boyut, sürücülerde farklı bir algılamayla optik yanılsama sağlıyor. Sürücülerin yayalara gereken duyarlılığı göstermesini sağlayan yönteme, yaya geçitleri üç boyut özellikli olarak boyanıyor.

Estetik bir görünüm oluşturan yaya geçidinde sürücüler ilk anda bir yükselti olduğunu düşünerek yavaşlıyor ve ardından duruyor. Duran araçlar sayesinde yayalar da karşıya daha güvenlikli geçmiş oluyor.