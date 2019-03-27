Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’cü olmakla suçlanan Topuz, mahkemede çarpıcı ifadeler verdi. Hakimin “ABD sizin için vize krizine yol açacak kadar aşırı tepki verdi. Sizin ne özelliğiniz nedir?” sorusuna Metin Topuz “25 yıldır görev yapıyorum. İşimde iyim ve dü-rüstüm. Tepki bunun içindir. Bir nevi vefa gibi görebiliriz” diye karşılık verdi. Zaman zaman ağlayan Topuz, firari eski savcı Zekeriya Öz ile iki kez görüştüğünü ifade etti. Topuz “ABD’li heyet ile ilk gittiğimizde başsavcı vekiliydi. Odasında bir başka başsavcıvekiline çocuğunu azarlar gibi bağırıyordu. Bizim orada olmamıza aldırış bile etmemişti. İkincisinde de ABD’ye davet için gittik. Öz bize uzun bir liste vererek büyük bir karşılama istedi. ABD’de böyle bir uygulama olmadığını anlattık. O da daveti reddetti ve diğer savcının da gelmesine izin vermedi” dedi. Metin Topuz “ABD Başkonsolosluğu’nda 1982’de santral memuru olarak işe girdim. 1992’de ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesinde (DEA) asistan-tercüman olarak göreve başladım. Bütün görevlerim, muhataplar arasında tercümanlık yapmaktan ibarettir. Tercümanlık dışında irtibat iddiası doğru değildir” diye savunma yaptı.