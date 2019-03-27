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FETÖ'den 164 personel daha ihraç edildi
27.03.2019 - 09:50 | Son Güncelleme: 27.03.2019 - 09:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK: FETÖ ile mücadele kapsamında 1164 personel ihraç edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne darbe vururken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleyi de kararlılıkla sürdürüyor.Bu kapsamda önceki uygulama sonuçlarına göre, müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar, Milli Savunma Bakanı onayıyla TSK'den bin 164 personel ihraç edildi, 106 emekli askerin de rütbeleri geri alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : fetö,ihraç,pdy,
612948 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/612948.aspx
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