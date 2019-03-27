Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay hakkında, bir televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle, "Cumhurbaşkanına hakaret, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve tehdit" suçlarından resen soruşturma başlattı.



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "27. dönem CHP milletvekili Engin Altay hakkında, 26.03.2019 tarihinde Karadeniz TV'de yayımlanan 'Siyaset Gündemi' isimli programda yaptığı '31 Mart'ta bütün yaşananlar yani siyasi tablo ortada ama bunun üzerine aklıyla alay edildiğini düşünen vatandaşlarımız Erdoğan'dan ve Bahçeli'den, Bay Dumur ve Bay Kamburdan hücrede bunun hesabını soracaktır...' şeklindeki açıklamaları nedeniyle, Cumhurbaşkanına hakaret, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve tehdit suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.