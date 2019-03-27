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Bakan Selçuk: Son 3 ayda 40 'Engelsiz Gündüzlü Yaşam Merkezi' açtık
27.03.2019 - 11:32 | Son Güncelleme: 27.03.2019 - 11:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Engelsiz Gündüzlü Yaşam Merkezlerinin yaygınlaştırılması kapsamında 3 ayda 40 merkezin açıldığını, toplamda 48 merkezde engelli ve engelli ailelerine hizmet verildiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı,zehra zümrüt selçuk,engelli hizmetleri,
612980 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/612980.aspx
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