Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın'da Cumhur İttifakı'nın Yeni Mahalle'deki seçim bürosu önünde vatandaşlara hitap etti. Didim'in sayfiye kenti olarak kaldığını vurgulayan Ersoy, "Türkiye'de turizm hedeflerini çok ciddi şekilde yükselttik. 50 milyon olan turist hedefini 70 milyona getirdik. Bu sayıları başarabilmek için turizmi 81 vilayete yaymak istiyoruz." diye konuştu.

Bölgenin en eski turizm noktalarından biri olduğuna işaret eden Ersoy, Didim'in bundan sonraki geleceğiyle ilgili planlarını değiştirmenin gerekli olduğunu belirtti.

Didim ile ilgili hazırladıkları projelerin hepsinin netleştiğini ve yıl sonuna kadar açıklayacaklarını anımsatan Ersoy, şöyle devam etti:

"Yatırım ihalelerine de çıkacağız. Öncelikli hedefimiz turizmi 12 aya yaymak. Ondan sonra nitelikli turistle birlikte 12 ay boyunca Didim'e gelen turistin merkeze inmesini sağlamak. Bizim derdimiz konaklama tesislerinde turisti hapsetmek değil. Turisti konaklama tesisinin dışına çıkarıp merkezde sizleri de kazandıracak şekilde bütün Didim halkının paydaşı olacak projeleri belediye başkanlarınızla birlikte geliştirmeyi hedefliyoruz. Mümin Başkanımın projelerini izledim. Onlara birkaç ilave de biz getireceğiz ve bunlarla çok rahat bir şekilde hem turizmi 12 aya kazandırmış olacağız hem de açıkçası şehre inmesini sağlayacağız."

Ersoy, Didim'e kültür sanat faaliyeti adına birçok yatırımın yapılması gerektiğini vurguladı.

Özellikle tarihi arkeolojik bölgelerin çevre düzenlemeleriyle ilgili çalışmalara dikkati çeken Ersoy, "En önemli şey şimdi tekrar Didim'i turizmin başkenti yapmak. Bölgenin potansiyeli var. Yatırımcı bulmakta sorun bulmayacağız. Sadece doğru program, planlama ve tanıtımla birlikte hızlı bir şekilde 2023'e kadar her yıl geliştirerek, bu yatırımları da gerçekleştirerek Didim'i tekrar turizmde yani 20 yıl önce gelmesi gereken yere hızlıca getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş da göreve geldiklerinde Didim'i cazibe merkezi haline getireceklerini dile getirdi.

Bakan Ersoy ve katılımcılar daha sonra Apollon Tapınağı'nı gezdi.

Programa, AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim, Rıza Posacı ile Cumhur İttifakı'nın Didim Belediye Başkan Adayı Mümin Kamacı da katıldı.