KKTC'nin Girne kentinde geçtiğimiz Ekim ayında yaşanan akıl almaz cinayetin davası sonuçlandı. "Hayalim katil olmaktı" diyerek yoldan geçen Filipin uyruklu 49 yaşındaki Elmeryy Sanchez’i 7 yerinden bıçaklayıp ağır yaralayan 17 yaşındaki T.K 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. T.K. polise verdiği ifadesinde, "Bu sabah karşıma ilk çıkan kişiyi öldürmeye karar verdim ve sonunda en büyük hayalimi gerçekleştirdim" demişti.
'Hayalim katil olmaktı' diyerek yoldan geçen kadını bıçaklayan liseliye 5 yıl hapis cezası
27.03.2019 - 16:17 | Son Güncelleme: 27.03.2019 - 16:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentinde, "Hayalim katil olmaktı" diyerek yoldan geçen Filipin uyruklu bir kadını bıçaklayarak ağır yaralayan liseli 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : KKTC,Hayalim katil olmaktı,
613061 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/613061.aspx
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