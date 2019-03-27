Başkan Erdoğan: Yarın sadece sosyal medya hesaplarımızdan takip edilebilecek sürpriz bir programımız olacak
27.03.2019 - 16:29 | Son Güncelleme: 27.03.2019 - 16:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında 'Yarın sadece sosyal medya hesaplarımızdan takip edilebilecek sürpriz bir programımız olacak. 28 Mart Perşembe, saat 12’de Twitter, Facebook ve Instagram'da buluşalım.' dedi.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan,
613064 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/613064.aspx
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