Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez üssü Acıpayam olan 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından Denizli Valisi Hasan Karahan, okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini belirtti. Bölgede okullar depremin yaşandığı 20 Mart Çarşamba gününden itibaren kapalı. Çadırlarda kalan depremzede öğrenciler, eğitimlerine ara vermemek için Kızılay yetkilileriyle derç çalışmaya devam ediyor. Bölgenin çeşitli yerlerinden öğrenciler için etkinlikler düzenleniyor.

Kitapları açık, montları asılı kaldı

Depremden en çok etkilenen Karahöyük Mahallesi'ndeki Karahöyük İlk ve Ortaokulu da tatil edilen okullar arasında. Okulun binası zarar görmemesine rağmen bölgede devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle öğrenciler okula alınmıyor. Öğrencilerin ders işlediği sınıflar ise depremin şiddetini gözler önüne seriyor. Deprem sırasında okullarından hızlıca çıkan öğrencilerin montları sınıflarındaki askılarında asılı, kitapları ise sıralarının üzerinde açık kaldığı görülüyor.