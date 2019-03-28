Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir, İstanbul’un gelişen ilçelerinden biri. İstanbul Havalimanı yolu üzerinde yer alması, mega projelere ev sahipliği yapması, planlı büyümesi, zemininin nispeten sağlam olması, şampiyonluğa oynayan bir futbol kulübünün bulunması gibi birçok sebepten dolayı öne çıkıyor. İstanbul’un nüfusu en çok artan ilçesi olan Başakşehir’i yönetenler yakın gelecekte nasıl bir vizyon çiziyor? Bu sorumuzu Başakşehir Belediye Başkanı AK Partili Yasin Kartoğlu’na sorduk.

İşte İstanbul’un en genç belediye başkanıyla sohbetimizden notlar:

TEK TİPLEŞME YOK

Sayın başkan başkanlık koltuğunda bir yılı geride bıraktınız. Şimdi yeniden adaysınız. Galiba bu süre kendinizi vatandaşa tanıtmak için iyi bir fırsat oldu.

-Bunun faydasını gördüm. Sahada muhabbet dili oluştu. Vatandaşın şahsımla ilgili iyi şeyler düşündüğünü “Başkan bizi dinliyor ve yapıyor” dediğini görüyorum.

Başakşehir’in nüfusu bir önceki yerel seçime göre yüzde 30 artmış. Bu durum sandıkta lehinize mi aleyhinize mi işler?

-Lehimize. Çünkü nüfus artışı kaçak yapılaşmayla değil, modern yapılaşmayla geldi. Biz emsal yoğunluğunu sabitledik. Şehir konforlu, modern ve istediğimiz yoğunlukta artıyor.

Ama Üsküdar ve Eyüpsultan gibi muhafazakâr kimliğiyle bilinen ilçelerde siteleşme ve göç siyasi dengeleri değiştirdi.

-Siteleşmenin şekli önemli. Siteleşirken mantık ve kurguyu çözmek lazım. Başakşehir’in konut sistemi, sadece üst gruba hitap etmiyor. En alt grup da var, en üst de, orta da... Hepsi var yani. Denge oluşmuş. Bizde tek tipleşme yok.

NÜFUS 1,2 MİLYON OLACAK

Peki nüfusun ne kadar olmasını arzu ediyorsunuz?

-Başakşehir için hedeflenen nüfus 1 milyon 200 bin.

İlçe bu kadar nüfusu kaldırır mı?

-Tabii ki... Biz 104 milyon metrekarelik bir ilçeyiz. Üç senedir nüfusu oran olarak en fazla artan ilçe biziz. Bundan sonra da muhtemelen öyle olacak.

Pekiyi sandıktan nasıl bir sonuç çıkmasını bekliyorsunuz?

-2014’te aldığımız oy oranı yüzde 50. Parti oyumuz yüzde 47. Cumhurbaşkanlığı oyumuz yüzde 54. Bu seçimde hedefimiz yüzde 55. Saha araştırmaları iyi gözüküyor.

Başakşehir’de ciddi projeler yükseliyor ama çok konuşulmuyor. Tanıtım problemi yaşadığınızı düşünüyor musunuz?

-Ben reklam konusunda biraz muhafazakârım. Bu işler dip PR’lı ve tadında olmalı. En iyi tanıtımı millet yapıyor. Biz değil de vatandaş bir başkasına ‘muhteşem’ deyince çok daha etkili oluyor. Mesela geçtiğimiz günlerde en büyük millet kıraathanesini açtık. Büyük ilgi gördü. Öyle ki Çorlu’dan merak edip görmeye gelenler oldu. Böyle bir yeri benim anlatmama gerek yok ki. Dilden dile yayılıyor. Özellikle millet bahçeleri hava soğuk olsa bile hafta sonları tıklım tıklım.

PROJELERİMİZ YETER

Kazanırsanız beş yıl sonra nasıl bir Başakşehir’le karşılaşacağız?

-’Ben şunu yapacağım’ diye hiçbir proje açıklamadım. Niye? Şu anda devam eden o kadar çok proje var ki... Bunların birçoğu ulusal çapta. Onlar bittikten sonra vatandaşın isteğine yoğunlaşacağız.

Pekiyi istekler konusunda saha araştırması yapmıyor musunuz?

-Evet onu sürekli yapıyorum. Mesela Fenertepe bölgesinde İETT’nin en büyük duraklarından birini yaptık. Yakında açılacak. Çünkü talep vardı. Yanında 14 şeritli yol yapılmış, anlatıyor “Türkiye’de örneği yok bu yolların” diyorsun. “Tamam ama benim arabam yok” diye cevap alabiliyorsun. O zaman onun toplu ulaşım isteğini de yapıyorsun.

SPORDA İSTANBUL’A HİTAP EDECEĞİZ

İstanbul’un sonradan kurulan ilçeleri arasında ismi en çok duyulan Başakşehir olsa gerek. Çünkü spor kulübü ligde liderliğe oynuyor. Ne dersiniz?

-Evet, kulüple birlikte ilçemizin PR’ı oluştu. Yurt dışına gittiğimde Başakşehir Spor Kulübü’nü soruyor insanlar. Tabii bununla birlikte bizim de hazırlık yaptığımız büyük projelerimiz var. Olimpiyat Stadının etrafına spor adası inşa ediyoruz. 550 bin metrekare. Altınşehir Mahallesinin yarısı kadar. İki seneye bitmiş olur. Ve burası sadece Başakşehir’e hitap etmeyecek. Bizim daha çok ilgilendiğimiz şey, gençlerle yaptığımız büyük organizasyonlar. Mesela ‘olimpiyat oyunları’ dediğimiz bir projemiz var. 15 bin liseli genç altı ay boyunca yarışıyor. Bunların arasından atletizmde Türkiye birincisi çıktı.

BANLİYÖYE METRO HATTI

Metro hatları konusunda ne demek istersiniz?

-Şu an üç ağımız, dört projemiz var. Bunların ikisi başladı. Halkalı Banliyö Treninden Olimpiyat Stadına, Kayaşehir Meydan’dan Fenertepe’ye oradan da havalimanına giden hat, muhtemelen iki senede bitmiş olacak. Çok hızlı ilerliyor. Çünkü bir an önce bitmek zorunda. Toplam yedi hattımız olacak. En fazla metro hattı olan ilçelerden biri haline geleceğiz.

Metrokent-Kayaşehir metro hattı durdu mu?

-Devam ediyor ama çok hızlı değil. Bu hat Avrupa bölgesinin en büyüğü olacak, şehir hastanesinin içinden geçip Kayaşehir Meydan’a gidecek.

2,5 MİLYON KİTAPLI KÜTÜPHANE

Sanıyorum üniversite de Başakşehir’e farklı bir hava katacak.

-Doğru. Türkiye’deki en büyük üniversitelerden biri ilçemizde yapılıyor. İbn Haldun Üniversitesinin kampüsünün içinde cumhurbaşkanlığı kütüphanesi yer alacak. Muhtemelen burada 2,5 milyon kitap olacak. Kampüste Haliç Kongre Merkezi gibi kongre merkezi inşa edilecek. Projesi bitti. İki sene içerisinde tamamlanır diye tahmin ediyorum. Napolyon demiş ya “Dünyanın bir merkezi olsa İstanbul olurdu” diye. Biz de ulaşım, sağlık, spor, eğitim, kültür ve iklimiyle Başakşehir’i bir merkez yapmak istiyoruz. Bir sene sonra bitecek şehir hastanesi, spor adası, şehir parkları, İnovasyon ve Teknoloji Merkezi ve İkitelli Sanayi Bölgesi Türkiye’nin değerleri olacak. Başakşehir bunlarla birlikte üs bölgesi haline dönüşecek. Bir eksiğimiz denizdi. Ona da Kanal İstanbul ile kavuşmuş olacağız.