AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal özetle şunları kaydetti:
- CHP’nin bir siyasi parti olduğunu düşünmüyorum. Bir siyasi partinin çözüm önerileri, projeleri, Türkiye tasavvuru ve tahayyülü olur, iktidar amacı, hayali olur. CHP’nin böyle bir hedefi yok. Sizce CHP yerel seçimleri kazanmak mı istiyor. Eğer öyle isteseydi kendi içinden adaylar çıkartırdı. Amaç, burada siyaset yapmak değil. Siyaset bir vizyon koymaktır, çözüm bulmaktır. Bunların bir projesi, çözüm önerisi falan yok. Avaneleriyle birlikte tek hedefleri var; Erdoğan’dan nasıl kurtuluruz, her ne pahasına olursa olsun AK Parti’den nasıl kurtuluruz. Bu hedefinizde siz yalnız değilsiniz. FETÖ’nün, PKK’nın, Avrupa ve Amerika’da yükselen yabancı düşmanlığının, İslam düşmanlığının da hedefi bu.
PKK, FETÖ İLE MÜCADELE EDER Mİ?
- Güçlü bir iktidar, siyasi irade olmasa, Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği olmasa Türkiye ne olur? Kılıçdaroğlu’nun, Akşener’in ve avanelerinin olduğu bir Türkiye’yi hayal edebiliyor musunuz? Bunlar FETÖ ile mücadele ederler mi? Bunlar PKK ile mücadele ederler mi?
- Kandil’e operasyon, Türkiye’nin yurt dışı operasyon yeteneğini, istihbarat, hava savunma ve saldırı kapasitesini göstermesi açısından son derece önemli.
- PKK’lılara, YPG’lilere, PYD’lilere ‘arkadaşlar’ diye hitap eden ve bu terör örgütünün Türkiye için oluşturduğu tehdidi görmezden gelen Kılıçdaroğlu ve avanesi, buna üzülmüş olabilirler.
- Yeni Zelanda’daki saldırının Avrupa ve Amerika’da yükselen ırkçılığın, yabancı düşmanlığının ve İslam düşmanlığının bir sonucu olduğunu herkes söylüyor ama Kılıçdaroğlu çıkıp herkesin tam tersine bunu İslam ile ve İslam’ı terörle özdeşleştirecek kadar artık gözünü karartmış bir dil kullanıyor.