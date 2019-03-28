Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, bölgede önceki seçimlerden çok farklı bir havanın olduğunu belirterek “Doğu ve Güneydoğu’da sürpriz bekliyoruz” dedi.

Eker, gazetemize yaptığı açıklamada seçim bölgesi Diyarbakır’ın yanı sıra, İstanbul’da Kürt seçmenin yoğun olduğu yerlerde yaklaşık bir aydır yaptığı seçim çalışmalarında edindiği izlenimleri anlattı. Mehdi Eker, şunları söyledi:

Başta Diyarbakır olmak üzere bölgede, önceki seçimlerin hepsinden ayrı ve özel bir durum var. Güneydoğu’da PKK’nın terör ve baskı unsurunun bir yansıması vardı. Bu baskı unsurunun ortadan kalkması ve son iki senede kayyum belediyelerin yaptığı hizmetlerle, halkın ciddi bir teveccühü oluştu. Bunun AK Parti’ye yansıması da elbette müspet oldu. Diyarbakır’dan şimdiye kadarki seçimlerin hepsinden daha fazla umutluyuz. Esnafı geziyoruz, esnaf ‘Biz olaylardan, kepenk kapattırılmasından şiddetten, çukur eylemlerinden dolayı çok mağdur olduk. Yeniden bunları yaşamak istemiyoruz’ diyor.

AK PARTİ YÜKSELİYOR

Doğu ve Güneydoğu’da sürpriz bekliyoruz. PKK’nın şiddet ve terör uyguladığı yerlerde epey bir süredir, AK Parti yükseliyor, HDP düşüyor. Bu durum etkisini devam ettiriyor. İnsanlar bir daha şiddet görmek istemiyorlar. Ayrıca HDP’nin kendi iç meseleleri de var. HDP’lilerin bir kısmı ‘Marksist Türk solu kendi ideolojisini ve kendi yararını Kürtler üzerinden hayata geçirmeye çalışıyor’ düşüncesinde. Hatta HDP içinde ‘bunlara HDP’nin kayyumları’ diyorlar. Kendi içlerinde bir sıkıntı yaşıyorlar. Bu tartışmalar HDP seçmenine de sirayet etmiş durumda. Seçmen üzerindeki PKK baskısı kalktığı için, bu durum sandığa da farklı yansıyacaktır.

OYLAR ÇANTADA KEKLİK DEĞİL

İstanbul’da Kürt seçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Esenyurt, Küçükçekmece ve Sancaktepe’de de seçim çalışması yaptım. HDP ortada yok. Kendisini HDP’li olarak hissettiren kitle suskun. Ama gördüğüm şu: Kürt seçmen blok hâlde götürüp de İmamoğlu’na oy verecek diye bir şey yok. Çünkü herkes biliyor ki, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç kimse CHP kadar Kürtlere eziyet etmemiştir. O sebeple Kürtlerin oyu çantada keklik değildir.