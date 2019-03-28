Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı, çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Erzincan ve Iğdır'da yağmur ve zamanla karla karışık yağmur, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 3, Erzincan'da 2, Ağrı'da 1, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 1, Kars'ta 2 ve Ardahan'da 3 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Erzincan'da 13, Iğdır'da 12, Kars ile Erzurum'da 4, Ardahan'da 3 ve Ağrı'da 2 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 15, Erzurum'da 4 ve Kars'ta 2, kayak merkezlerinden Erzincan Ergan'da 170, Erzurum Palandöken'de 106, Erzurum Konaklı'da 97, Kars Sarıkamış'ta 75, Ardahan Yalnızçam'da 3 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanmanın yanı sıra zirai don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara ve bölge genelinde eğimli alanlardaki çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.