Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"31 Mart yerel seçimiyle ilgili düşünceleri" sorulan Koca, yoğun il ziyaretleri gerçekleştirdiğini, çok sayıda açılış yaptığını, sadece İstanbul'da dört hastaneyi hizmete soktuklarını anlattı.

Vatandaşta ciddi bir heyecan olduğunu belirten Koca, "Bu seçimin normal, basit bir seçim olmadığını, 31 Mart'ın tarihi sorumluluk gerektiren bir seçim olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Koca, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında 2023 yılına kadar bir seçim olmayacağına işaret ederek, bu süreçte Türkiye'nin bugüne kadar yapamadıklarını daha hızlı yapacak, hedef odaklı, pratik bir icraat dönemi geçireceğini dile getirdi.

Bu anlamda 31 Mart'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ciddi katkı sağlayan, güç, enerji veren bir seçim olacağına inandığını vurgulayan Koca, "Bu seçimin, hem ülkede istikrar ve güven, hem de kültürel ve gönül coğrafyamız ile dünyada istikrar anlamında son derece önemli olduğunu düşünüyorum. 31 Mart'ın güçlü, lider Türkiye'yi pekiştiren bir seçim olmasını diliyorum." diye konuştu.

"Baykal'ın sağlığı son derece iyi"

"CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumunun" sorulduğu Bakan Koca, "Kendilerini dün ziyaret ettim. 1 Nisan itibariyle taburcu edilerek Antalya'ya kendi evine gitmiş olacak. Biz, bu süreçte kendilerini memnun edecek ve tedavisini en iyi şartlarda yapabilecek ortamı hazırlama gayreti içinde olduk. Önümüzdeki dönemde de evde bu anlamda yine sağlığıyla ilgili rehabilitasyon benzeri süreçte yakın ilişki ve iletişim içinde olacağız." yanıtını verdi.

Koca, Sağlık Bakanlığı olarak üzerlerine düşen her şeyi yapma gayreti içinde olacaklarının altını çizerek, Baykal'ın genel durumunun, sağlığının, psikolojisinin son derece iyi olduğunu söyledi.

"Baykal ile görüşmesinin" sorulduğu Bakan Koca, "Türkiye'nin geleceğini takip ettiğini, gündemi yakinen bildiğini ve gelecekten umutlu olduğunu gördüm." karşılığını verdi.

"Hastaları taşıyacağız"

Koca, "Yatağa bağımlı, evde bakım hizmeti alan hastaların oy kullanabilmesi için bu seçimde ne tür önlemler alındı?" sorusu üzerine, bununla ilgili ocak ayında bir genelge yayımladıklarını hatırlattı.

Aile hekimliği üzerinden e-rapor ile verdikleri raporun 50 bin kişiye ulaştığını belirten Koca, 24 Haziran seçimlerinde rapor alanların raporlarının uzatıldığını söyledi.

Mobil sağlık sistemiyle evde bakılan hastaların oy kullanabilirliğiyle ilgili herhangi bir sorun yaşanmayacağının altını çizen Bakan Koca, "Hem e-raporu almış yatağa bağlı hastalar için evinde mobil sandığı hem de hastanede yatan ya da evde bakım hizmeti alan ama mobilize edilebilecek hastayı taşıyacak sistemi planladık." dedi.



"Türkiye'yi sağlık üssü yapmak istiyoruz"

Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'yi sağlık üssü, sağlık markası yapmak istiyoruz. Şehir Hastaneleriyle sağlıkta geldiğimiz düzeyi taçlandırmak istiyoruz. Şehir Hastaneleri Yeni dönemde birden fazla üniversiteyle iş birliği ve birlikte kullanım protokolü yapılabilir." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, "Bölgemizde ve dünyada sağlık turizmi pastasından ciddi bir pay almak için son noktadaki şehir hastanelerinin önemli olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Hastanelerden yaklaşık 12 bin seçmen sandıklara taşınacak"

Koca, yerel seçimde hastanelerden yaklaşık 12 bin seçmenin sandıklara taşınacağını, bu işlemde 7 bin personel görevlendirmeyi planladıklarını bildirdi.

Bakan Koca, Şehir Hastanelerinde gerektiğinde özel sektörden de hekimin sözleşme yaparak çalışabilirliğinin mevzuat boyutuyla sağlandığını belirtti.

"Aşıda yüzde 100'e yakın yerlileştirme hedefliyoruz"

Koca, "Aşıda 5 yıllık süreçte yüzde 100'e yakın yerlileştirme hedefliyoruz. Bu kapsamda ağustosta difteri ve tetanos aşısı ruhsatı verilecek." ifadelerini kullandı.

"Kamu eliyle sağlık turizmi yapan tek ülkeyiz"

Sağlık Bakanı Koca, sağlık turizmiyle ilgili şunları kaydetti:

"USHAŞ diye bir yapımız var, kamu şirketi. Kamu eliyle sağlık turizmi yapan tek ülkeyiz. Önümüzdeki aylar içinde birçok ülkede ofislerimiz olacak hatta hastanın çok yoğun geldiği Libya, Azerbaycan gibi yerlerde müdahalesi yapılan hastanın devamında kontrol ve takibini yapmak üzere sağlık kuruluşu açmayı dahi planlıyoruz."

"Herkesin aşılarını mutlaka yaptırmalı"

Bakan Koca, "Kendi aşımızı üreten, güvenilir olma noktasında tereddütlerin ortadan kalktığı bir yaklaşımın aşı reddini ortadan kaldıracağına, önemli oranda azaltacağına inanıyoruz. Herkesin aşılarını mutlaka yaptırması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Aşıyı yerlileştirmenin, aşı reddiyle ilgili güvensizliği ortadan kaldırmak için önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, şöyle konuştu:

"Şehir Hastanelerini, her geçen gün özellikle nitelikli işlemlerin yapılabilir olduğu hastaneler olarak yani mükemmeliyet merkezlerinin olduğu yapılar olarak planlıyoruz. Bu mükemmeliyet merkezlerinin de yurt dışı benzerleriyle irtibatının olduğu, araştırma, çalışma ve fiziki anlamda da gerektiğinde yurt dışından hekimin de gelebilir olduğu, eğitim parçası olarak, bir yapı oluşturuyoruz."